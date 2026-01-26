El secretario general del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente de ese país, Thongloun Sisoulith, junto con su esposa Naly Sisoulith, llegó a Hanói para iniciar una visita de Estado a Vietnam del 26 al 27 de enero.



Máximo dirigente de Laos llega a Hanói para una visita de Estado a Vietnam. Foto: Minh Duc – VNA

La visita se efectúa por invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y su cónyuge.



También forman parte de la delegación laosiana el miembro permanente del Secretariado del PPRL, el general Vilay Lakhamfong; el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PPRL y jefe de su Comisión de Organización, Sisay Ludetmounsone; el miembro del Buró Político y viceprimer ministro, Saleumxay Kommasith; el miembro del Buró Político y ministro de Educación y Deportes, Thongsalith Mangnomek; el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PPRL y jefe de su Oficina, Phet Phomphiphak; y el miembro del Buró Político y ministro de Defensa, teniente general Khamlieng Outhakaysone.

En declaraciones a la VNA en Laos, el embajador de Hanoi en Vientián, Nguyen Minh Tam, destacó que la elección de Vietnam como primer destino oficial en el extranjero de Thongloun Sisoulith, inmediatamente después del exitoso Congreso Nacional de los dos Partidos, tiene un profundo significado político y diplomático.



Afirmó que esto confirma el alto nivel de confianza política especial entre ambos Partidos y Estados, así como entre sus dirigentes de alto nivel. Al mismo tiempo, demuestra que la gran amistad, la especial solidaridad, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos siguen siendo una prioridad estratégica fundamental en la política exterior de ambos países.



Por su parte, la embajador de Laos en Vietnam, Khamphao Ernthavanh, expresó su confianza en que esta visita de alto nivel contribuirá a fortalecer la cooperación bilateral, especialmente el nuevo contenido de la “cohesión estratégica”, creando un nuevo impulso para que ambas partes continúen coordinándose estrechamente en la implementación de los acuerdos y en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo establecidos por cada partido y cada país para la nueva etapa./.