Máximo dirigente de Cuba visitará Vietnam y participará en la conmemoración del 80.º Día Nacional

Hanoi (VNA) – El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a su esposa, realizará una visita de Estado a Vietnam y participará en la ceremonia conmemorativa por el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam, del 31 de agosto al 2 de septiembre.



El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Foto: Lam Khanh - VNA



El viaje tendrá lugar a invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y de su esposa, informó el Ministerio vietnamita de Relaciones Exteriores./.