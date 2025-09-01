Máximo dirigente cubano rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh

Hanoi (VNA) – El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto con su esposa Lis Cuesta Peraza, depositaron una ofrenda floral y rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en el Mausoleo homónimo en Hanoi el 31 de agosto.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh. Foto: An Dang - VNA

El dirigente cubano y su esposa se encuentran en Vietnam en una visita de Estado y para participar en la ceremonia conmemorativa del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional del 2 de septiembre.

Anteriormente, el líder cubano y la delegación que lo acompañó en esta visita visitaron el Museo de Historia Militar de Vietnam, donde depositaron flores en el monumento en honor a los expertos militares cubanos que apoyaron la lucha de Vietnam por la independencia.

La delegación también ofreció flores en homenaje al héroe nacional cubano José Martí en su estatua en el Parque Tao Dan de Hanoi y visitó el Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones Viettel.

A pesar de la distancia geográfica, las relaciones entre Vietnam y Cuba se han convertido en un modelo de las relaciones internacionales. Desde los cimientos sentados por el héroe nacional cubano José Martí, el Presidente Ho Chi Minh y el líder cubano Fidel Castro, generaciones sucesivas de dirigentes y ciudadanos de ambos países han cultivado un vínculo forjado a través de los altibajos de la historia.

En 65 años, la cooperación bilateral se ha expandido en todos los niveles, canales y esferas, con tres pilares fundamentales: la política y la diplomacia como base; la economía, el comercio y la inversión como motor; y los intercambios pueblo a pueblo como vínculo de conexión.

La visita de Estado del dirigente cubano a Vietnam reafirma una vez más que la solidaridad entre ambos países sigue siendo un faro que ilumina el camino de cooperación y desarrollo en beneficio legítimo de cada nación, y contribuye a los esfuerzos comunes por la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo./.