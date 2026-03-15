Más de 61 millones de vietnamitas ejercen su derecho al voto en jornada electoral

Elecciones en la zona especial de Truong Sa, provincia de Khanh Hoa. Foto: VNA

Más de 61,7 millones de ciudadanos vietnamitas, lo que representa el 80,63% del censo electoral, habían acudido a las urnas hasta las 14:15 hora local de hoy, según informó la subjefa de la Comisión de Asuntos de los Diputados de la Asamblea Nacional, Ta Thi Yen.



En una actualización ofrecida desde el Centro de Prensa en la Casa del Parlamento, la funcionaria destacó la alta participación en provincias montañosas del norte como Lao Cai, Dien Bien, Lai Chau y Tuyen Quang, donde la asistencia superó el 90%, subrayando el espíritu de responsabilidad y el ejercicio de la soberanía popular en todo el territorio.



Hasta el momento, 380 comunas y barrios, así como diversas áreas de votación, han reportado una participación del 100%, con una presencia notable de miembros de las fuerzas armadas y residentes de zonas remotas.





Electores ejercen sus derechos al voto. Foto: Le Minh/VNP

Ta Thi Yen enfatizó que estos resultados reflejan el profundo interés de la población por elegir a representantes dignos que reflejen la voluntad del pueblo en los órganos del poder estatal. La atmósfera en los colegios electorales se describe como festiva y entusiasta, con los ciudadanos expresando una sólida confianza en la calidad y capacidad de los candidatos propuestos para la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y los Consejos Populares del mandato 2026-2031.

En la provincia sureña de Dong Thap, las autoridades electorales han implementado medidas para facilitar el sufragio de personas con discapacidad, ancianos y enfermos. Un ejemplo notable se registró en la comuna de Tan Phu Dong, donde los miembros de la mesa electoral llevaron urnas móviles a los domicilios de ciudadanos con dificultades de movilidad, como el caso de Nguyen Thi Duoc, de 71 años, quien expresó su emoción al poder ejercer su derecho a pesar de sus problemas de salud. Estas acciones buscan garantizar que ningún ciudadano quede excluido de este proceso democrático fundamental, especialmente en áreas fronterizas y comunidades rurales de difícil acceso.



Desde el ámbito judicial y militar, el teniente general Duong Van Thang, vicepresidente del Tribunal Supremo Popular, compartió su orgullo al participar no solo como elector, sino también como candidato.



Van Thang manifestó su esperanza de que la nueva legislatura continúe fortaleciendo el sistema legal, mejore la supervisión y tome decisiones cruciales para el desarrollo socioeconómico y la seguridad nacional.



Por otro lado, la jornada tuvo un significado especial para los jóvenes estudiantes de las academias de policía, muchos de los cuales votaron por primera vez, describiendo el momento como un acto sagrado de responsabilidad ciudadana.



La preparación logística, que incluye la disposición de urnas auxiliares y la difusión detallada de las biografías de los candidatos, ha garantizado que el proceso se desarrolle con transparencia y estricto cumplimiento de la ley./.