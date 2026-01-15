Más de 300 profesionales de la salud asignados al XIV Congreso Nacional del Partido

El Ministerio de Salud ha movilizado a más de 300 profesionales sanitarios para garantizar los servicios médicos del próximo XIV Congreso Nacional del Partido, informaron las autoridades durante una reunión celebrada hoy en Hanoi para revisar los preparativos en materia de atención sanitaria.



El viceministro de Salud Tran Van Thuan. Foto: VNA



En el encuentro, presidido por el viceministro de Salud Tran Van Thuan, los participantes evaluaron la ejecución de más de 30 tareas relacionadas con la organización y prestación de los servicios médicos para el evento.



En Hanoi, con el fin de asegurar una cobertura sanitaria adecuada, el Departamento de Administración de Servicios Médicos solicitó a los hospitales e institutos con capacidad de hospitalización que mantengan disponibles entre cinco y diez camas de emergencia. Cada centro deberá además disponer de al menos un equipo médico y una ambulancia en servicio permanente las 24 horas, desde las 13:00 horas del 18 de enero de 2026 hasta la clausura del Congreso, listos para atender emergencias extrahospitalarias.



Durante el desarrollo del Congreso, los miembros del consejo médico profesional se turnarán en el centro de mando central para garantizar una respuesta oportuna y la correcta ejecución de las actividades médicas especializadas.



Asimismo, el Departamento Médico Militar del Ministerio de Defensa Nacional ha desplegado nueve equipos médicos y una unidad de respuesta ante desastres, mientras que el Departamento de Salud del Ministerio de Seguridad Pública ha organizado un equipo médico adicional.



Por su parte, la Administración de Alimentos de Vietnam y el Departamento de Medicina Preventiva han coordinado estrechamente con el Departamento de Salud de Hanoi y el Centro de Control de Enfermedades de la capital la supervisión de la seguridad alimentaria, la prevención y el control de enfermedades, así como las inspecciones de la calidad del agua en los alojamientos y sedes del Congreso.



Los planes de contingencia para la prevención de epidemias y la respuesta ante intoxicaciones alimentarias ya han sido plenamente elaborados.



Ha Anh Duc, director del Departamento de Administración de Servicios Médicos, señaló que el Subcomité Médico ha distribuido un manual sanitario a las unidades pertinentes para facilitar el intercambio de información y la coordinación de las labores.



El viceministro Tran Van Thuan reconoció y agradeció a los organismos involucrados, así como a destacados profesores y expertos médicos, por su estrecha cooperación y su alto sentido de responsabilidad en el apoyo a los preparativos del Subcomité Médico.



Instó a todas las unidades a continuar revisando las tareas asignadas conforme al plan aprobado y a aplicar de manera rigurosa el programa general. Añadió que la dirección del consejo médico profesional asumirá la responsabilidad final en la toma de decisiones ante cualquier situación que pudiera surgir.



Exhortó finalmente a los expertos y al personal sanitario a mantener un elevado nivel de responsabilidad, profesionalismo y experiencia, a fin de garantizar que los servicios médicos del XIV Congreso Nacional del Partido se presten con seguridad, eficacia y el más alto estándar de atención./.