Más de 30 mil trabajadores participan en “Tet de Reencuentro” en Ciudad Ho Chi Minh

Más de 30 mil trabajadores participaron en el programa “Tet de Reencuentro”, vinculado con el “Mercado Tet del Sindicato - Primavera 2026”, bajo la organización de la Confederación General del Trabajo de Vietnam (CGTV) con motivo del Año del Caballo 2026.



En la ceremonia de apertura oficial del "Mercado Tet del Sindicato - Primavera 2026". (Foto: hcmcpv.org.vn)



El evento constituye una actividad clave del sindicato destinada a atender el bienestar material y espiritual de los trabajadores, especialmente de aquellos en situación difícil y de los trabajadores migrantes, bajo el lema “Que ningún trabajador se quede sin Tet”.





El presidente de la Confederación General del Trabajo de Vietnam, Nguyen Dinh Khang, entrega boletos a trabajadores para regresarse a su casa en el Tet 2026. Foto: Thanh Vu - VNA

Al intervenir en el acto, el presidente de la Confederación General del Trabajo de Vietnam, Nguyen Dinh Khang, subrayó que, a pesar de muchos obstáculos, la economía del país aún logró resultados positivos, como un aumento del PIB del 8% y PIB per cápita que superó los cinco mil dólares. Reafirmó que este resultado cuenta con una contribución importante de los trabajadores de todo el país.



Afirmó que, cada vez es más necesario atender la vida de los trabajadores, garantizar la seguridad social y crear condiciones para que puedan trabajar con tranquilidad.



Numerosos trabajadores participan en el “Mercado Tet del Sindicato - Primavera 2026”. Foto: Thanh Vu - VNA

El mercado, con 120 stands que cuenta con descuento de 10% al 30%, contribuye a ayudar a los trabajadores a ahorrar gastos durante el Tet. Entre los productos ofrecidos figuran numerosos artículos de primera necesidad como arroz, azúcar, aceite de cocina, condimentos, carne y productos agrícolas, además de una amplia gama de artículos típicos del Tet, incluidos embutidos tradicionales, dulces, semillas de sandía, cestas de regalo, artículos decorativos, moda y cosméticos.



Según lo previsto, en este Tet, más de 12 millones de trabajadores y sus familias disfrutarán de las actividades del Sindicato. Especialmente, Ciudad Ho Chi Minh, el centro económico y la locomotora de crecimiento, constituye una localidad de mayor número de trabajadores, lo que plantea mayores exigencias para la labor de atención al bienestar./.