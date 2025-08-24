Más de 21 mil corredores participan en “Mi Vietnam 2025”

Hanoi (VNA) - El maratón “Mi Vietnam 2025” se celebró hoy en esta capital con la participación de 21 mil 529 atletas de todo el país, en la que la Organización de Récords de Vietnam otorgó el reconocimiento por reunir el mayor número de corredores vistiendo camisetas con la bandera roja y la estrella dorada.



En el evento. (Fuente: VNA)



Se trata de un evento deportivo de alcance nacional que, además de destacar por la masiva participación de atletas, buscó difundir los valores históricos, culturales y espirituales del pueblo vietnamita.



Según Vu Minh Ly, subdirector del Centro de Comunicación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y presidente del Comité Organizador, el maratón formó parte de las actividades conmemorativas por el 80 aniversario del Día Nacional (2 de septiembre).



Bajo el lema “Fuerza del espíritu vietnamita”, el maratón expresó un profundo tributo a las generaciones que sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad, y constituyó una oportunidad para que la juventud repasara ocho décadas de construcción y desarrollo, reafirmando la unidad y la aspiración de progreso en la nueva era.

Más allá de su significado histórico, “Mi Vietnam 2025” se enorgulleció de ser una carrera verde – sin emisiones, reafirmando el compromiso con un estilo de vida sostenible y la protección ambiental.



Con el respaldo del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y de la Asociación Nacional de Acción sobre Plástico (NPAP), el evento alentó a la comunidad a reducir los desechos plásticos, fortalecer la salud y actuar de manera responsable por un futuro verde para Vietnam y para el planeta.



A través del programa, el Comité Organizador exhortó a la sociedad a unirse en la construcción de un entorno sano, seguro y sostenible, en contribución a los esfuerzos internacionales contra la contaminación plástica y a la materialización del compromiso gubernamental de lograr cero emisiones netas antes de 2050./.