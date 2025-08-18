Más de 20 mil corredores con camisetas de la bandera nacional buscarán récord en Maratón “Mi Vietnam”

Hanoi (VNA) El maratón “Mi Vietnam” atrajo hasta este domingo alrededor de 19 mil atletas profesionales y amateurs nacionales e internacionales, según informó el Comité Organizador.



El torneo "Mi Vietnam" establecerá un récord nacional por el mayor número de personas con camiseta de bandera roja con estrella dorada asistentes a un maratón en la historia. (Fuente: VNA)



Se espera que el número de participantes llegue a más de 20 mil el día 22 de agosto, comentó la misma fuente. De este modo, el torneo establecerá un récord nacional por el mayor número de personas con camiseta de bandera roja con estrella dorada asistentes a un maratón en la historia.

El Comité Organizador ha completado los documentos para enviarlos a la Organización de Récords de Vietnam para confirmar esta hazaña. Los atletas participantes en el acontecimiento recibirán un certificado de implicación en el establecimiento de ese récord.



El maratón, que se llevará a cabo el 24 del presente mes en el Centro Nacional de Exposiciones en Hanoi, forma parte de las actividades conmemorativas por el 80 aniversario del Día Nacional (2 de septiembre de 1945).

La carrera tiene como objetivo divulgar ampliamente a nivel nacional e internacional el Centro Nacional de Exposiciones de Vietnam, uno de los 10 más grandes del mundo y el más grande del Sudeste Asiático; así como presentar el sitio histórico de Co Loa, una tierra con una rica tradición cultural e histórica de más de dos mil años.



No se trata de sólo un desafío de resistencia y voluntad de cada atleta, "Mi Vietnam" se considera también un viaje significativo, repasando juntos los 80 años de construcción y desarrollo del país.



Cada paso es un profundo agradecimiento a los antepasados que se sacrificaron por la independencia, la libertad de la Patria y por la felicidad del pueblo; demostrando el espíritu de solidaridad y la aspiración de desarrollo del pueblo vietnamita en la nueva era./.