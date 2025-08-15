Noticieros
Más de 117 mil millones de dongs recaudados en Vietnam para el pueblo cubano
Hanoi (VNA) - La campaña “65 años de Solidaridad Vietnam-Cuba” ha recaudado más de 117 mil millones de dongs (equivalente a más de 4,5 millones de USD) hasta las 8:00 del 15 de agosto, con cerca de 590 mil contribuciones, superando con creces la meta inicial de 65 mil millones de dongs.
Esta iniciativa, organizada en el marco del “Año de la Amistad Vietnam-Cuba” y promovida por la Cruz Roja de Vietnam, conmemora el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones (1960 - 2025) y se lleva a cabo durante 65 días, desde el 13 de agosto hasta el 16 de octubre del año en curso.
La población puede participar en la campaña a través de diversas formas de donación: transferencias mediante códigos QR, aportes en centros de trabajo, escuelas, comunidades, cajas de donación públicas, así como a través de plataformas digitales como la aplicación “Thien nguyen”, Viettel Money y el sitio web oficial de la Cruz Roja de Vietnam.
Además, la lista completa de donaciones y los extractos bancarios están disponibles de forma transparente y pública en la aplicación "Thien nguyen" o en el sitio web: https://thiennguyen.app/donate-target/1955184412459020288.
La campaña también se extiende al ámbito educativo con iniciativas como redacción de cartas y actividades de recaudación solidaria entre estudiantes, con el objetivo de fomentar el espíritu de amistad y solidaridad entre los pueblos de Vietnam y Cuba./.