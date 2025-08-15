Más de 117 mil millones de dongs recaudados en Vietnam para el pueblo cubano

Hanoi (VNA) - La campaña “65 años de Solidaridad Vietnam-Cuba” ha recaudado más de 117 mil millones de dongs (equivalente a más de 4,5 millones de USD) hasta las 8:00 del 15 de agosto, con cerca de 590 mil contribuciones, superando con creces la meta inicial de 65 mil millones de dongs.

La población puede participar en la campaña a través de diversas formas de donación (Fuente: VNA)

Esta iniciativa, organizada en el marco del “Año de la Amistad Vietnam-Cuba” y promovida por la Cruz Roja de Vietnam, conmemora el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones (1960 - 2025) y se lleva a cabo durante 65 días, desde el 13 de agosto hasta el 16 de octubre del año en curso.

La población puede participar en la campaña a través de diversas formas de donación: transferencias mediante códigos QR, aportes en centros de trabajo, escuelas, comunidades, cajas de donación públicas, así como a través de plataformas digitales como la aplicación “Thien nguyen”, Viettel Money y el sitio web oficial de la Cruz Roja de Vietnam.

Además, la lista completa de donaciones y los extractos bancarios están disponibles de forma transparente y pública en la aplicación "Thien nguyen" o en el sitio web: https://thiennguyen.app/donate-target/1955184412459020288.

La campaña también se extiende al ámbito educativo con iniciativas como redacción de cartas y actividades de recaudación solidaria entre estudiantes, con el objetivo de fomentar el espíritu de amistad y solidaridad entre los pueblos de Vietnam y Cuba./.