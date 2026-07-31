Más de 100 artistas italianos presentan en Vietnam la obra maestra operística "La Traviata"

Artistas del Teatro Giuseppe Verdi di Trieste (Italia) interpretan "La Traviata". Foto publicada por VNA

Más de 100 artistas del Teatro Lirico Giuseppe Verdi de Trieste llevaron al escenario del Teatro Ho Guom, en esta capital, la célebre ópera La Traviata, del gran compositor italiano Giuseppe Verdi.



Se trata de la primera colaboración entre el Teatro Ho Guom y el Teatro Lirico Giuseppe Verdi de Trieste para la puesta en escena de La Traviata, considerada una de las obras maestras de la ópera universal.



Estrenada en 1853 en el Teatro La Fenice, la obra fue compuesta por Verdi a partir de la novela y posterior adaptación teatral La Dame aux Camélias (La dama de las camelias), de Alexandre Dumas (hijo). Más de 170 años después de su estreno, sigue ocupando un lugar destacado en el repertorio de los principales teatros de ópera del mundo.



La historia narra el trágico amor entre Violetta Valéry y Alfredo Germont en el París del siglo XIX. Tras enamorarse de Alfredo y soñar con una nueva vida, Violetta decide sacrificar su felicidad y alejarse de él para preservar el honor de su familia. Gravemente enferma, fallece antes de que Alfredo descubra la verdad, en una conmovedora historia sobre el amor, el sacrificio y el peso de los prejuicios sociales.



La producción contó con la participación de reconocidos artistas del teatro italiano, entre ellos la soprano italiana Maria Grazia Schiavo, en el papel de Violetta Valéry; el tenor albanés Klodjan Kaçani, como Alfredo Germont; y el barítono italiano Federico Longhi, en el papel de Giorgio Germont.



La dirección musical estuvo a cargo de la directora de orquesta y pianista italiana Vanessa Benelli Mosell. La representación contó además con la participación de la Orquesta Sinfónica y el Coro del Teatro Lirico Giuseppe Verdi de Trieste, ambos con amplia trayectoria en producciones operísticas y conciertos sinfónicos internacionales.



El director del Teatro Lirico Giuseppe Verdi de Trieste, Polo Giuliano, expresó su satisfacción por esta colaboración con el Teatro Ho Guom y destacó que La Traviata constituye una de las obras más emblemáticas del patrimonio cultural italiano. Manifestó su confianza en que el público vietnamita apreciará esta producción y expresó el deseo de que este intercambio marque el inicio de una cooperación duradera entre ambas instituciones para promover la ópera italiana en Vietnam.



Por su parte, Maria Grazia Schiavo y Federico Longhi señalaron que esta es su primera visita a Vietnam y expresaron su admiración por la hospitalidad del pueblo vietnamita, además de su esperanza de que el público disfrute de una obra que consideran una joya del patrimonio cultural de Italia y de la humanidad.



Representantes del Teatro Ho Guom afirmaron que la puesta en escena no solo acerca la excelencia de la ópera internacional al público vietnamita, sino que también refleja los avances del teatro en la adopción de procesos de producción artística de nivel internacional.



Luego de la primera actuación la víspera, La Traviata ofrecerá una segunda función la noche del 31 de julio en el Teatro Ho Guom./.