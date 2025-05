Marca vietnamita: Transformación para adaptarse a nuevas tendencias de consumo

Hanoi (VNA)- Ante las crecientes exigencias de los consumidores en cuanto a calidad, salud y medio ambiente, muchas empresas vietnamitas están tomando la iniciativa para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo.



Según la plataforma Metric, los consumidores vietnamitas actualmente prefieren las tiendas oficiales para garantizar la calidad de los productos y la fiabilidad del servicio. Sin embargo, la proliferación de productos falsificados y de baja calidad, especialmente alimentos, se está convirtiendo en un problema cada vez más común.



Un informe indica que solo en el primer trimestre de 2025, las importaciones a través de la plataforma de comercio electrónico Shopee alcanzaron un volumen de ventas de 3.600 mil millones de VND (141,17 millones de dólares), lo que representa un aumento del 12% en comparación con el mismo período del año anterior.



Con un valor promedio de cada producto de solo 45.200 VND (casi dos dólares), los consumidores prefieren comprar en grandes cantidades a precios bajos.



La proliferación de productos falsificados y alimentos de baja calidad no solo está ocurriendo en Vietnam, sino que es un problema global. Una parte de la causa se debe a la laxitud en la regulación, especialmente en el proceso de auto-declaración de productos.



Aunque el Decreto No. 15/2018/ND-CP del gobierno facilitó que las empresas autodeclaren sus productos, también generó vacíos legales que algunas empresas han aprovechado para introducir productos de mala calidad en el mercado.



Esta situación ha incrementado la presión competitiva para los vendedores nacionales, obligándolos a mejorar la calidad y las estrategias de precios para mantener su cuota de mercado.



Transformación hacia la sostenibilidad y la diferenciación



El director del Departamento de Gestión del Mercado Interior, Tran Huu Linh, comentó que la desaceleración de la economía global y factores como las guerras comerciales y la volatilidad de las tasas de cambio están afectando negativamente los ingresos y el consumo interno.



Por lo tanto, dijo, las empresas deben adaptarse rápidamente a las tendencias de compra en línea y a la creciente demanda de productos verdes con un origen claro.



Según las previsiones de Fortune Business Insights, el mercado global de tecnología verde y desarrollo sostenible alcanzará los 61,92 mil millones de USD para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,8% entre 2023 y 2030. Esta es una gran oportunidad para las empresas vietnamitas si saben aprovecharla y unirse a las cadenas de valor globales.



El director ejecutivo de la empresa de cuidado de la salud intestinal de Vietnam, Nguyen Tuan Duong, explicó que los consumidores ya no solo se enfocan en la calidad de los productos, sino también en la responsabilidad medioambiental y social de las empresas.



Recomendó a las empresas prestar atención a todo el proceso de producción, asegurando que los envases sean ecológicos, que los insumos sean transparentes en cuanto a su origen y que no representen un riesgo para la salud de los consumidores.



Las empresas del sector de bebidas también han realizado transformaciones significativas para satisfacer las nuevas demandas del mercado. El profesor Nguyen Van Viet, presidente de la Asociación de Cerveza, Licores y Bebidas de Vietnam, mencionó que muchas empresas han invertido en nuevas tecnologías para optimizar sus procesos de producción, ahorrar energía, utilizar energía renovable y promover el reciclaje de subproductos.



Estas inversiones no solo reducen los costos operativos, sino que también aumentan la confianza del consumidor, abren nuevas oportunidades de exportación y crean una base para un desarrollo sostenible, explicó.



Transformación digital y sostenibilidad: Requisitos esenciales para sobrevivir



Línea de producción moderna hacia la producción verde y sostenible de Vinamilk. (Foto: hanoimoi.vn)

Los expertos económicos señalan que si las empresas no se adaptan rápidamente a las nuevas tendencias, quedarán atrás.



El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam, Pham Tan Cong, destacó que los criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) no solo son una medida para evaluar el desarrollo sostenible de una empresa, sino también un "pasaporte" para que las empresas participen en las cadenas de suministro globales.



En el contexto de la globalización, la transformación digital y la sostenibilidad no son opcionales, sino requisitos esenciales para la supervivencia de las empresas vietnamitas.



La implementación de estrategias de digitalización y desarrollo ESG ayudará a las empresas a fortalecer sus capacidades internas, mejorar su competitividad y ampliar sus oportunidades de colaboración internacional./.