Malta da gran importancia al impulso de relaciones con Vietnam

Hanoi (VNA)- En el marco de su visita de trabajo a Malta del 9 al 10 de septiembre, la viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, sostuvo una reunión con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores y Turismo, Ian Borg, y el vicetitular de esa cartera, Christopher Cutajar.



La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang (Fuente: VNA)

Durante la reunión con Ian Borg, Thu Hang reafirmó la importancia de las relaciones bilaterales con Malta y expresó el deseo de ampliar y fortalecer la cooperación a través de intercambios de delegaciones a todos los niveles y de diversos canales.



También destacó la importancia de aprovechar aún más el papel de conexión de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países y acogió la organización de consultas políticas entre las dos cancillerías.



Ian Borg significó que Malta valora y espera promover los lazos con Vietnam tanto en el marco bilateral como dentro de la cooperación con la Unión Europea (UE).



Reiteró el apoyo de Malta a la pronta actualización de las relaciones entre Vietnam y la UE al nivel de Asociación Estratégica Integral, y recalcó la disposición de su país de convertirse en un puente para Vietnam hacia la UE, así como el deseo que la nación indochina apoye a Malta en sus relaciones con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Ambas partes intercambiaron medidas específicas para promover la cooperación en diversas áreas, especialmente en los campos de economía y comercio, educación y formación, ciencia y tecnología, así como en la cooperación marítima.



El viceprimer ministro de Malta apoyó la propuesta de Thu Hang de ayudar a Vietnam a mejorar la calidad de sus productos para cumplir con los estándares de la UE, instando al Consejo Europeo a levantar la advertencia de "tarjeta amarilla" sobre los productos del mar vietnamitas, y promoviendo una mayor cooperación en el ámbito marítimo, incluida la formación de tripulantes, la investigación marina y oceánica, y la legislación sobre el mar.



Ambas partes acordaron ampliar la cooperación en áreas en las que Malta tiene fortalezas y Vietnam tiene necesidades, como ciencia y tecnología, salud, turismo, atención médica y farmacéutica.



Además, se destacó la importancia de intensificar los intercambios culturales y artísticos, así como las interacciones entre los pueblos de ambos países, con el objetivo de aumentar el entendimiento mutuo y fortalecer los lazos entre las naciones.



En cuanto a los asuntos regionales e internacionales de interés común, Ian Borg subrayó la importancia del derecho internacional, en particular de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, para resolver los problemas relacionados con los mares y océanos, y manifestó su apoyo a la postura de la ASEAN sobre el Mar del Este.



Con anterioridad, durante una reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores y Turismo, Christopher Cutajar, con la participación del director general de la Cámara de Comercio de Malta, Anton Buttigieg, ambas partes revisaron el estado de la cooperación bilateral y acordaron coordinar la implementación eficaz de los compromisos y acuerdos bilaterales y multilaterales, así como fomentar la firma de documentos que establezcan un marco legal para la cooperación a largo plazo entre ambos países.



Ambas partes coincidieron en profundizar aún más la cooperación económica entre Vietnam y Malta, facilitando el acceso de las empresas de ambos países a los mercados respectivos, y promoviendo actividades de promoción comercial e inversión, como seminarios, foros económicos y encuentros de empresas vietnamitas y maltesas.



También abogaron por aprovechar eficazmente el Acuerdo de Libre Comercio Vietnam-UE (EVFTA) y promover que los países de la UE ratifiquen el Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam-UE (EVIPA), lo que contribuirá a aumentar las inversiones entre Vietnam y la UE, especialmente en Malta.



Como país con fortalezas en economía marítima y navegación, Malta expresó su disposición a intensificar la cooperación con Vietnam en la formación de marineros según estándares internacionales, el desarrollo del turismo y la firma de acuerdos de cooperación en el ámbito marítimo.



En esta ocasión, Thu Hang también visitó el modelo operativo del Centro de Formación Marítima Maritime MT./.