Malasia califica a Vietnam como pilar crucial para la ASEAN

Kuala Lumpur, 19 sep (VNA)- Las estrechas relaciones entre Malasia y Vietnam serán fundamentales para fortalecer el desarrollo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), afirmó el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim. Foto: Doan Tan – VNA



Tras reunirse este jueves con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, Anwar Ibrahim subrayó que este vínculo sirve de catalizador para consolidar el progreso de la región.



Durante el encuentro en Kuala Lumpur, los dos dirigentes reafirmaron el compromiso de sus naciones de profundizar la cooperación bilateral en áreas clave como comercio, inversión, energía y la industria halal.



El primer ministro malasio destacó la importancia de los nexos entre los parlamentos de ambos países y reconoció el papel crucial de Vietnam en la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) desde 1995, un hito clave para la integración parlamentaria regional.



Anwar Ibrahim enfatizó que el intercambio de mejores prácticas en legislación, gobernanza y reformas ha permitido “consolidar los fundamentos democráticos y ampliar la visión de cooperación”.



Resaltó además que el apoyo unánime de los líderes regionales a la adhesión de Timor-Leste a la ASEAN simboliza la unidad y la solidaridad dentro del bloque./.