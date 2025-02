Lucha contra la pesca ilegal: Tien Giang no registra infracciones desde hace dos años

Tien Giang, Vietnam (VNA) - Desde 2022, la provincia survietnamita de Tien Giang no ha registrado casos de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), gracias a la implementación de medidas drásticas para combatir esta problemática.

Tran Hoang Nhat Nam, subdirector del Departamento provincial de Agricultura y Desarrollo Rural, destacó la mejora significativa en la concienciación de pescadores y propietarios de barcos, especialmente el uso de dispositivos de monitoreo de viaje en todas las embarcaciones pesqueras. Mencionó además la reducción del número de navíos pesqueros de aguas profundas sospechosos de violar las regulaciones establecidas.

En el distrito de Go Cong Dong, donde hay 704 barcos pesqueros, los guardias fronterizos locales han trabajado con las agencias pertinentes para fortalecer la conciencia y la capacitación sobre las disposiciones de las leyes vietnamitas e internacionales sobre los productos pesqueros.

El coronel Truong Cong Sau, subjefe de la guardia fronteriza provincial, dijo que todos los propietarios de barcos pesqueros deben ahora firmar compromisos contra la pesca ilegal antes de abandonar los puertos marítimos. Sus actividades en el mar son monitoreadas de cerca mediante equipos profesionales, agregó.

Además, los guardias fronterizos provinciales han llevado a cabo campañas de concienciación en los medios de comunicación y han distribuido folletos a los propietarios de barcos y pescadores detallando las regulaciones contra la pesca ilegal y la implementación de la Ley de Pesca, añadió Truong Cong Sau.

La Guardia Fronteriza y las autoridades pertinentes controlan estrictamente los barcos y exigen que se comprometan a no violar aguas extranjeras. Estas actividades han contribuido a concienciar a los pescadores y a reducir las infracciones, promoviendo así el desarrollo de una pesca sostenible./.