Localidades vietnamitas solicitan soluciones urgentes para acelerar desembolso de AOD

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Finanzas de Vietnam organizó una conferencia para analizar la situación del desembolso de inversiones públicas con fondos extranjeros (AOD, ayuda oficial para el desarrollo) durante los últimos meses de 2025, así como para discutir medidas para acelerar este proceso y definir las orientaciones para el plan de 2026.

El viceministro de Finanzas de Vietnam Tran Quoc Phuong (Foto: VNA)

En la reunión celebrada la víspera de manera presencial y en línea con Ministerios, sectores y representantes de 30 provincias y ciudades, el viceministro de Finanzas Tran Quoc Phuong destacó que completar el desembolso de la inversión pública en 2025 es una tarea clave para impulsar el crecimiento económico y alcanzar una tasa superior al 8% este año.

A pesar de las numerosas directrices emitidas por el Gobierno y el Ministerio de Finanzas, el avance en el desembolso de fondos ODA sigue siendo limitado, alcanzando apenas el 18,68 % del plan al 14 de octubre, cifra muy inferior a la registrada en años anteriores.

Según el informe del Departamento de Gestión de Deuda y Economía Exterior, de los 108 proyectos con asignación presupuestaria, solo 72 han ejecutado desembolsos, mientras que 36 aún no han comenzado debido a diversas causas, como retrasos en los trámites legales, dificultades en la liberación de tierras y procedimientos para modificar acuerdos de préstamo y planes de fondos.

Durante la conferencia, varias provincias, entre ellas Dong Nai, Tay Ninh y Hung Yen, señalaron que enfrentan dificultades para completar los trámites legales, liberar tierras y coordinar con donantes internacionales.

Los representantes locales mostraron una gestión proactiva y solicitaron al Gobierno y al Ministerio de Finanzas que continúen brindando apoyo para superar los obstáculos en los trámites y mecanismos de desembolso, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos para 2025.

La reunión acordó implementar diversas soluciones, enfocándose en la supervisión del progreso, la pronta resolución de problemas relacionados con la liberación de tierras y licitaciones, y la consolidación de las solicitudes que superen las competencias locales para su elevación a las autoridades correspondientes.

El viceministro Tran Quoc Phuong subrayó que, desde ahora hasta finales de 2025, la tarea más urgente es supervisar y promover el desembolso de los fondos ODA.

En cuanto al plan para 2026, el Ministerio de Finanzas pidió a las carteras, sectores y provincias revisar cuidadosamente su capacidad para completar los trámites y elaborar un plan preciso que evite ajustes a mitad de año.

A largo plazo, la cartera está estudiando la creación de un fondo independiente para recibir y desembolsar los fondos ODA de manera más eficiente, transparente y ágil.

Finalmente, el Ministerio se comprometió a continuar organizando conferencias y capacitaciones para apoyar a las entidades en la gestión, uso y desembolso efectivo de los fondos ODA en el futuro próximo./.