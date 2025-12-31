Localidades vietnamitas renuevan productos turísticos para atraer visitantes durante el Tet

Hanoi (VNA) - Con el fin de atraer mayor cantidad de turistas durante el período de fin de año, especialmente en el Año Nuevo y el Tet (Año Nuevo Lunar) de 2026, numerosas localidades y destinos turísticos de Vietnam están acelerando las labores de acondicionamiento, renovación y diversificación de productos, así como la mejora de la calidad de los servicios.

En la ceremonia de bienvenida al turista internacional número 20.000.000 en el Aeropuerto Internacional de Phu Quoc. Foto: VNA

En la región del Delta del Mekong, el ambiente de preparación es especialmente dinámico. En el destino turístico de Con Son, en la ciudad de Can Tho, los miembros de la Cooperativa de Turismo Agrícola de Con Son realizan la poda de huertos frutales, la reparación y decoración del escenario de música tradicional “don ca tai tu” (cantos de aficionados del Sur de Vietnam), la limpieza de las áreas de exhibición de peces, y la ampliación del espacio dedicado a la elaboración de pasteles tradicionales.

En el Destino Turístico Nacional de Mui Ca Mau, en la provincia homónima, se están intensificando las tareas de renovación, que incluyen el repintado del Hito de Coordenadas Nacionales GPS 0001, la asta de la bandera de Hanoi, el símbolo del barco y otros elementos paisajísticos, con el objetivo de recibir a los visitantes durante las festividades de fin de año.

En las regiones del Centro y la Altiplanicie Occidental, varias provincias organizan eventos de gran escala para dar la bienvenida al nuevo año. En Lam Dong, las autoridades culturales preparan el programa “Countdown – Bienvenida al Año Nuevo 2026”, que se celebrará la noche del 31 de diciembre en tres sedes: la Plaza Lam Vien, el Teatro–Centro de Exposiciones Culturales y Artísticas de la provincia, y la zona occidental de Lam Dong. El evento incluirá espectáculos de iluminación con tecnología avanzada, pantallas LED 3D, actuaciones de DJ, fuegos artificiales artísticos y la tradicional cuenta regresiva.

En el sitio turístico Mang Den en la provincia de Quang Ngai, se organizará la Semana de Cultura y Turismo bajo el tema “El rosa en medio de la gran selva”, del 1 al 4 de enero. Las labores de decoración y embellecimiento del entorno en áreas como la avenida de los cerezos, la plaza central, la Iglesia de Nuestra Señora, el campanario y otros puntos ya han sido concluidas.

En la urbe de Da Nang, el festival de bienvenida al Año Nuevo 2026 se organiza con un enfoque abierto, extendido a lo largo de diversos espacios públicos, con el fin de facilitar la participación y el disfrute tanto de residentes como de turistas. Por su parte, el destino turístico de Buu Long, en la provincia de Dong Nai, ha invertido en más de 18.000 macetas de flores de distintos tipos para mejorar el paisaje y, durante las vacaciones de Año Nuevo, instalará puestos de gastronomía tradicional con precios accesibles.

Junto con la renovación de productos turísticos, las autoridades locales prestan especial atención a la seguridad de los visitantes y a la prevención de prácticas abusivas en los precios.

En el Parque Nacional de Mui Ca Mau se han reforzado las labores de inspección y orientación a los hogares y establecimientos turísticos para garantizar el cumplimiento de las normas sobre seguridad alimentaria, prevención de enfermedades, transparencia en la fijación de precios y calidad de los servicios.

Asimismo, las autoridades de la zona especial de Phu Quoc exigieron a las empresas turísticas mantener su prestigio y no permitir prácticas de “sobreprecio”, que afecten la experiencia de los visitantes y la imagen del turismo local.

En la ciudad de Hue, el sector turístico ha solicitado intensificar las inspecciones para asegurar un entorno turístico seguro y, al mismo tiempo, ha coordinado con empresas de viajes la realización de programas de estudio y conexión de productos turísticos, con el objetivo de elevar la calidad de los servicios ofrecidos a los visitantes./.