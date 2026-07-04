Localidades vietnamitas redoblan esfuerzos para alcanzar crecimiento de dos dígitos en 2026

Hanoi (VNA) - Las principales provincias y ciudades de Vietnam reafirmaron hoy su compromiso de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en 2026 durante la reunión ordinaria mensual del Gobierno, en la que presentaron los resultados del primer semestre y las medidas previstas para acelerar la actividad económica en la segunda mitad del año.

Panorama de la cita (Foto: VNA)





El presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, informó de que el Producto Interno Bruto Regional (PIBR) de la capital aumentó un 8,22% en los primeros seis meses del año, el mayor crecimiento registrado en los últimos años. La recaudación presupuestaria alcanzó unos 15,6 mil millones de dólares, equivalente al 62% de la meta anual, mientras que el desembolso de la inversión pública superó el 53% del plan asignado por el Primer Ministro.



No obstante, reconoció que estos resultados aún no reflejan plenamente el potencial de la capital ni son suficientes para cumplir el objetivo de un crecimiento superior al 10%.



En ese contexto, aseguró que Hanoi acelerará durante el segundo semestre la movilización y el uso eficiente de los recursos, aprovechará las ventajas que ofrece la Ley de Capitalidad, impulsará el desembolso de la inversión pública y eliminará los obstáculos relacionados con la liberación de terrenos, la planificación y los procedimientos de inversión para ejecutar proyectos estratégicos de infraestructura. Además, continuará mejorando los servicios de salud, educación y desarrollo sociocultural, al tiempo que garantizará la defensa y la seguridad.



Por su parte, el presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc, señaló que la economía de la mayor urbe del país creció un 8,55% en el primer semestre, su mejor desempeño en la última década, contribuyendo con el 24,5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Hasta finales de junio, el desembolso de la inversión pública ascendió a cerca de 1,9 mil millones de dólares, equivalente al 35% del plan previsto.



Pese a estos resultados, reiteró que la ciudad mantiene la meta de alcanzar un crecimiento de dos dígitos y una recaudación presupuestaria superior a un trillón de dongs (unos 38 mil millones de dólares). Para ello, priorizará la implementación de las resoluciones clave, la movilización de la inversión privada, la ejecución del 100% del capital de inversión pública y la pronta aprobación de la planificación general de la ciudad.



En la provincia de Ha Tinh, el presidente del Comité Popular, Pham Thien Dinh, informó de que el PIBR creció un 12,79% en el primer semestre, impulsado principalmente por los sectores industrial y de la construcción.



Asimismo, destacó que la inversión pública mantiene un papel estratégico, con una tasa de ejecución del 56,9% del plan asignado por el Primer Ministro. También resaltó la aprobación de 32 nuevos proyectos de inversión y las acciones emprendidas para reactivar iniciativas paralizadas y liberar recursos destinados al desarrollo.



De cara a los próximos meses, Ha Tinh centrará sus esfuerzos en acelerar la construcción de infraestructuras estratégicas, impulsar el desarrollo industrial y de servicios y promover proyectos energéticos en línea con la Planificación Eléctrica VIII.



A su vez, el presidente del Comité Popular de Gia Lai, Pham Anh Tuan, informó de que la provincia avanza en la planificación territorial para desarrollar grandes zonas de producción de materias primas y ejecuta 405 proyectos con políticas de inversión aprobadas, por un valor superior a 13,3 mil millones de dólares, con el objetivo de mantener un crecimiento del 10% este año.



El dirigente también solicitó al Gobierno recursos adicionales de inversión pública a mediano plazo y fondos de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) destinados a la construcción de embalses para abastecer las áreas de producción.



Al cierre de la reunión, el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, destacó que Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh generan conjuntamente alrededor de un tercio del crecimiento del PIB nacional y afirmó que el cumplimiento de la meta de superar el 10% de crecimiento en ambas ciudades será un factor decisivo para que Vietnam alcance sus objetivos económicos en 2026./.