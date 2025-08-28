Localidades fronterizas vietnamitas entregan viviendas a pobladores necesitados con motivo del Día Nacional

Hanoi (VNA) - Con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), las provincias de Lang Son y Quang Tri completaron con éxito programas destinados a construir viviendas para las familias más necesitadas, especialmente para las comunidades de minorías étnicas en las zonas fronterizas.

Una casa recién construida en la comuna de Binh Gia (Lang Son) (Foto: tienphong.vn)

Estos proyectos no solo mejoran las condiciones de vida, sino que también refuerzan la confianza de la población en el Gobierno.

En Lang Son, el programa de eliminación de casas precarias y deterioradas ha logrado construir y reparar un total de 6.508 para personas en situación de vulnerabilidad. De este total, 3.840 viviendas fueron nuevas y 2.668 reparadas, alcanzando el 100% del objetivo establecido.

Este esfuerzo ha beneficiado a diversas familias, incluyendo a excombatientes, familias de mártires, personas en situación de pobreza y aquellas afectadas por desastres naturales, utilizando fondos provenientes tanto de recursos nacionales como de donaciones de la comunidad.

A pesar de los retos que presenta el terreno montañoso, las lluvias intensas y las costumbres locales, las autoridades de Lang Son han movilizado todos los recursos necesarios para cumplir con el programa según lo planeado.

Simultáneamente, en la comuna de Truong Son, en la provincia de Quang Tri, el Comando de la Guardia Fronteriza, junto con las autoridades locales y patrocinadores, organizó una ceremonia para la entrega de 100 viviendas nuevas a las familias pobres de las minorías étnicas en la zona limítrofe.

Este proyecto, que forma parte del programa de erradicación de casas precarias, contó con una inversión total de 12 mil millones de dongs (455 mil dólares).

Las nuevas viviendas en Truong Son fueron construidas bajo estándares de calidad, asegurando que sean funcionales, seguras y adaptadas a las costumbres de los habitantes locales.

El programa recibió el apoyo significativo de la Fundación Tien Tam del Grupo Vingroup, junto con otras contribuciones privadas. A pesar de las dificultades logísticas y del terreno, la colaboración entre las fuerzas fronterizas, las autoridades locales y la comunidad permitió avanzar rápidamente en la construcción de las viviendas.

Estas nuevas casas no solo cubren las necesidades básicas de los residentes, sino que también contribuyen a fortalecer la cohesión social y la seguridad en la zona fronteriza, además de aumentar la confianza de la población en el Partido Comunista y el Estado.

Tanto en Lang Son como en Quang Tri, estos programas han tenido un impacto profundo, mejorando la vida de las comunidades de minorías étnicas y proporcionando un impulso significativo al desarrollo sostenible en las áreas fronterizas./.