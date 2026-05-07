Localidades de Vietnam y Laos refuerzan conectividad vial en zona fronteriza

Da Nang, Vietnam (VNA) - Autoridades de la ciudad centrovietnamita de Da Nang y de la provincia laosiana de Sekong sostuvieron una conferencia de trabajo para coordinar la gestión del tráfico y los procedimientos migratorios en el paso fronterizo internacional Nam Giang - Daktaok, en el marco de la ejecución del proyecto de mejora de la Carretera Nacional 14D.

Autoridades de la ciudad centrovietnamita de Da Nang y de la provincia laosiana de Sekong firman el acta de la reunión (Foto: VNA)



La reunión fue copresidida por Thieu Viet Dung, subdirector de la Junta de Gestión de la Zona Económica Abierta de Chu Lai (Da Nang), y Khamhou Onmani, director del Departamento de Finanzas de Sekong, con la participación de organismos competentes de ambas partes.



Durante el encuentro, ambas partes discutieron planes para el desvío de vehículos y la gestión de entrada y salida de personas y mercancías por la puerta fronteriza Nam Giang - Daktaok, en la fase en que Da Nang llevará a cabo la ampliación y mejora de la Carretera Nacional 14D, desde la carretera Ho Chi Minh hasta dicho paso colindante.



Ambas partes coincidieron en la necesidad de garantizar la continuidad del transporte transfronterizo de mercancías durante todo el periodo de construcción. Asimismo, acordaron organizar rutas alternativas y sistemas de circulación en un solo sentido para asegurar la seguridad vial y la fluidez del tránsito de personas y vehículos.



Las dos delegaciones también compartieron información sobre los proyectos de mejora de infraestructura, e instaron a la provincia de Sekong a estudiar la modernización de la Carretera Nacional 16B, desde el paso fronterizo de Daktaok hasta el centro provincial, con el objetivo de reforzar la conectividad regional.

La parte laosiana reafirmó su compromiso de coordinar estrechamente con Da Nang para garantizar el orden y la seguridad vial, así como facilitar las actividades de importación, exportación y el tránsito de personas durante la ejecución del proyecto, prevista para el periodo 2026-2027.

Finalmente, ambas partes acordaron asignar a la Junta de Gestión del Paso Fronterizo Internacional Nam Giang la coordinación con fuerzas fronterizas, aduanas y autoridades competentes para actuar como enlace con su contraparte de Daktaok, con el fin de unificar planes de tráfico e intercambiar información de manera oportuna y precisa./.