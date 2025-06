Localidades de Vietnam y Corea del Sur promueven cooperación

Thai Nguyen, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia norvietnamita de Thai Nguyen realizó una ceremonia para celebrar el 20.º aniversario del establecimiento de relaciones de cooperación a nivel local con su similar surcoreana de Gyeongsangbuk-do.



En su intervención en la ceremonia, efectuada la víspera, el vicegobernador de Gyeongsangbuk-do, Kang Seok-Hee, afirmó que en los últimos 20 años, ambas provincias han logrado importantes avances en los intercambios culturales y educativos, además de fortalecer la colaboración en materia de desarrollo económico, social y ambiental, y la seguridad comunitaria.



En particular, destacan los programas para promover la implementación del modelo rural de Nuevas Aldeas (Saemaul Undong) en Corea del Sur, la cooperación educativa entre escuelas, la formación de docentes de primaria, la ayuda no gubernamental y los proyectos de inversión extranjera directa (IED) de empresas surcoreanas. Estos se han convertido en un símbolo vívido de la sólida amistad entre ambas partes, subrayó.



Manifestó además que la cooperación entre ambas partes no solo profundizará la amistad bilateral, sino que también contribuirá activamente al desarrollo común de cada localidad, creando un motor para promover la relación de cooperación entre Vietnam y Corea del Sur, haciéndola más profunda, sustancial y eficaz.



Sobre la base de la buena relación entre ambos países, la provincia de Thai Nguyen y Gyeongsangbuk-do firmaron el primer acuerdo de cooperación amistosa en 2005.



En 2019, ambas partes firmaron un memorando de entendimiento para ampliar la colaboración basado en los principios de respeto, igualdad y beneficio mutuo. Hasta la fecha, Thai Nguyen cuenta con tres localidades de nivel distrital que han firmado acuerdos con socios en Gyeongsangbuk-do. Estos acuerdos no solo demuestran confianza, sino que también constituyen una base importante para promover la cooperación integral y sostenible entre las localidades de ambas provincias.

El Comité Popular de Thai Nguyen otorga certificados de mérito a unos 12 colectivos e individuos con logros sobresalientes en actividades para fomentar la relación con Gyesongbuk-do (Fuente: VNA)





Durante el evento, el Comité Popular de Thai Nguyen otorgó certificados de mérito a unos 12 colectivos e individuos con logros sobresalientes en actividades para fomentar la relación con Gyesongbuk-do./.