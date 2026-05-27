Localidad vietnamita de Vung Tau mantiene firme su rumbo de turismo limpio de ASEAN. Foto: Cong Dat/VNP

El barrio de Vung Tau en Ciudad Ho Chi Minh se consolidó como un referente de turismo verde, civilizado y sostenible tras ser reconocido por tres años consecutivos con el premio de Ciudad Turística Limpia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



El presidente del Comité Popular de Vung Tau, Vu Hong Thuan, afirmó que la localidad considera el trabajo de protección ambiental como la condición base para todas sus estrategias de desarrollo turístico, un esfuerzo validado a nivel regional tras haber cumplido con un estricto proceso de evaluación que incluye un total de 108 criterios, de los cuales cerca de las dos terceras partes están vinculados de manera directa a la gestión del entorno, la higiene pública, el tratamiento de los residuos sólidos, el mantenimiento de los espacios verdes y la seguridad urbana.



La administración de Vung Tau materializa actualmente estos parámetros mediante acciones cotidianas que abarcan la limpieza diaria de las playas, la movilización de ciudadanos y organizaciones en las jornadas del domingo verde, y la ejecución de la campaña de rechazo a los desechos plásticos.

De igual manera, las autoridades locales implementan de forma experimental la clasificación de basura desde la fuente de origen en los llamados puntos de recolección verdes, incrementan el número de contenedores de residuos y retretes públicos en las áreas de mayor afluencia, y exigen a los establecimientos de alojamiento y de servicios playeros cumplir rigurosamente las normas sobre la evacuación de aguas residuales, el control del ruido y la publicación de las tarifas de los productos.



Este enfoque se complementa con la solución oportuna de los focos de contaminación por basura o aguas residuales y el control estricto de la ocupación de las aceras, con el propósito de preservar el aire puro y las playas limpias como la marca registrada de su turismo marino.



Más allá del turismo de playa de corta duración para visitantes procedentes de Ciudad Ho Chi Minh, la localidad fomenta el turismo comunitario, los deportes náuticos, la economía nocturna y la organización de festivales culturales, priorizando constantemente la calidad ambiental y el nivel de vida de la población local frente al crecimiento comercial desmedido.



El proceso de renovación urbana en el distrito de Vung Tau incluye importantes inversiones en infraestructura y el ordenamiento de los espacios públicos, destacando la construcción del parque Thuy Van y la plaza Tam Thang como obras emblemáticas que transformaron la fisonomía de la ciudad costera.



Para los dirigentes locales, aunque los galardones internacionales son de gran importancia, la métrica final del éxito radica en la voluntad de los turistas de regresar al destino, así como en el orgullo y la satisfacción de los residentes por la habitabilidad de su entorno, por lo que Vung Tau prevé profundizar su estrategia de turismo verde y comunidad sostenible mediante la aplicación de tecnologías avanzadas para la gestión urbana.



En el ámbito de la calidad del servicio, el gobierno local promueve un código de conducta civilizado entre las empresas, las cooperativas y las agencias de viajes para erradicar prácticas poco profesionales como el acoso comercial a los visitantes o el aumento injustificado de los precios.



Testimonios de turistas, como Tran Huu Phuc de la provincia de Lam Dong, confirman que las transformaciones en infraestructura son notables, citando como ejemplo la habilitación de cientos de baños gratuitos por parte de los comercios locales durante los días feriados del 30 de abril y el 1 de mayo, además de la instalación de códigos QR que facilitan la localización de estacionamientos seguros con tarifas oficiales reguladas.



Tras una reciente reestructuración de sus límites administrativos, el barrio de Vung Tau dispone de un mayor espacio territorial para el desarrollo económico y la atracción de viajeros, una oportunidad que al mismo tiempo eleva la presión sobre la capacidad de carga del destino.



Mantener el título de turismo limpio de la ASEAN y garantizar los estándares de servicio ante el aumento del flujo de visitantes constituye un desafío complejo que la localidad proyecta resolver con una planificación clara, con miras a consolidar su posición como una urbe turística marina líder en la región meridional de Vietnam./.