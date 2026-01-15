Localidad de Mui Ne aspira a convertirse en un importante destino turístico de Asia-Pacífico

La playa de Mui Ne. Foto: VNA

El Comité Popular de la provincia vietnamita de Lam Dong emitió hoy el plan para implementar la construcción de la Zona turística nacional de Mui Ne hasta 2040, con visión hasta 2050, con el objetivo de convertirlo en un destino turístico más importante de la región Asia-Pacífico.



El gobierno provincial ha solicitado la revisión y ajuste de los planes urbanos y rurales para alinearlos con el sistema administrativo y las orientaciones de desarrollo del proyecto turístico, garantizando el progreso y la calidad de las obras.



Las autoridades locales también enfatizan la necesidad de invertir de manera integral en infraestructura para impulsar el desarrollo del sector, colaborando estrechamente con el Gobierno central en proyectos clave de infraestructura nacional, tales como el ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur, la mejora de la autopista Vinh Hao-Phan Thiet y la construcción del aeropuerto de Phan Thiet.



En paralelo, la provincia centrará sus esfuerzos en atraer inversiones bajo el modelo de asociación público-privada para el desarrollo de infraestructuras socioeconómicas, priorizando la protección del medio ambiente y la adaptación al cambio climático. Como parte de este esfuerzo, se llevará a cabo la reubicación de las instalaciones que generan contaminación fuera del área de Mui Ne.

La Zona Turística Nacional de Mui Ne abarca una superficie de 14.760 hectáreas, que incluye los barrios de Phu Thuy, Mui Ne, la comuna de Hoa Thang y Phan Ri Cua. El plan maestro de desarrollo incluye un corredor costero de 63 kilómetros que conectará las zonas de alojamiento, servicios y el sistema de playas, con tres centros turísticos clave.



El primer centro (Phu Thuy - Mui Ne) desarrolla servicios comerciales, financieros, turismo de lujo y deportes acuáticos nacionales.



El segundo centro (Hoa Thang) se enfoca en el turismo de entretenimiento multifuncional, deportes, recreación y ecoturismo.



El tercer centro (Phan Ri Cua) se plantea como na zona turística costera con espacios de alojamiento de alta calidad.



Se estima que para 2030 la población de la zona alcanzará los 200.000 habitantes, mientras que el número de turistas podría llegar a 14 millones. Para 2040, la población se incrementará a 300.000 personas y el número de visitantes alcanzará los 25 millones, con más de 71.500 habitaciones de alojamiento disponibles para satisfacer la creciente demanda de turistas./.