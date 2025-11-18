Lluvias e inundaciones provocan 14 muertos y desaparecidos y graves daños en varias provincias vietnamitas

Hanoi (VNA) - El Departamento de Gestión de Diques y Prevención de Desastres del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente informó que hasta las 8:30 del 18 de noviembre las intensas lluvias y los deslizamientos de tierra en el centro y la Altiplanicie Occidental de Vietnam han dejado 14 personas muertas o desaparecidas.

El paso de Khanh Le, en la provincia de Khanh Hoa, ha sufrido graves deslizamientos de tierra. Foto: VNA (Fuente: VNA)

Khanh Hoa es la provincia más afectada, con nueve víctimas entre fallecidos y desaparecidos. Siete de ellas murieron en deslizamientos ocurridos en los pasos de Khanh Le y Khanh Son.

En la ciudad de Da Nang se registran tres desaparecidos debido a un deslizamiento en la comuna de Hung Son. Quang Tri y Hue reportan cada una un desaparecido, ambos arrastrados por las inundaciones.

Las lluvias han inundado 13.759 viviendas en Quang Tri y Hue, además de dañar tres casas. Más de 7.000 hectáreas de arroz y 430 hectáreas de cultivos perennes han resultado afectadas, y cerca de 5.300 animales y aves de corral murieron o fueron arrastrados por el agua.

El tráfico también se ha visto gravemente interrumpido, con 120 tramos de carreteras nacionales y provinciales anegados o bloqueados. Quang Tri concentra 86 de estos puntos, mientras que Hue registra 28.

Varias rutas en Da Nang, Quang Ngai, Khanh Hoa y Lam Dong están igualmente cortadas por deslizamientos. La Carretera Nacional 20, a la altura del paso de Prenn en Lam Dong, permanece cerrada por el colapso de un talud de 100 metros.

Aunque no se han reportado daños en los principales sistemas de diques entre Quang Tri y Quang Ngai, varias barreras fluviales en Hue han sido sobrepasadas por la crecida.

Los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, Defensa y Seguridad Pública han emitido comunicaciones urgentes instando a las autoridades locales a reforzar las medidas de respuesta, garantizar la seguridad vial y acelerar las labores de búsqueda y rescate. Asimismo, se enviaron más de 26,4 millones de mensajes SMS de alerta a los habitantes de las zonas en riesgo.

Hasta ahora, 1.802 hogares -equivalentes a 5.914 personas- han sido evacuados de áreas propensas a deslizamientos e inundaciones. Las autoridades continúan buscando a los desaparecidos, brindando apoyo a las familias afectadas y restableciendo de forma provisional las vías bloqueadas.

Las labores de respuesta y recuperación tras las intensas lluvias siguen en marcha./.