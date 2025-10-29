Lluvias e inundaciones causan graves daños en región central de Vietnam

Hanoi, 29 oct (VNA) - El Departamento de Gestión de Diques y Prevención y Control de Desastres, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, informó que las intensas lluvias y las inundaciones han provocado graves daños en varias provincias del centro del país, situación constatada por los periodistas de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en las zonas afectadas.

Las intensas lluvias y las inundaciones han provocado graves daños en varias provincias del centro de Vietnam (Fuente: VNA)

Hasta las 17:00 horas del 28 de octubre, esos fenómenos habían inundado 702 hectáreas de tierras agrícolas, incluidos arrozales y cultivos varios, en las provincias de Da Nang (269 ha), Quang Ngai (31 ha) y Lam Dong (403 ha). También se ha reportado la pérdida de 129 hectáreas de cultivos frutales en Lam Dong. Además, 100.852 viviendas han quedado bajo el agua, siendo la ciudad de Hue la más afectada con 35.000 casas inundadas, seguida de Da Nang con 65.097 viviendas. El desastre también ha causado el colapso de 10 casas y 54 viviendas más han quedado dañadas.

Las inundaciones han afectado gravemente el tráfico, con 35 importantes carreteras nacionales bloqueadas debido a deslizamientos de tierra y el aumento de los niveles de agua. Además, 300 tramos de caminos han sido afectados por deslizamientos de tierra, con un volumen estimado de 44.795 m³. Los servicios ferroviarios también se han visto interrumpidos, ya que se han cancelado varios trenes importantes.

Hasta el momento, el desastre ha dejado 5 muertos (3 en Da Nang, 1 en Lam Dong y 1 en Hue); 4 personas desaparecidas (3 en Da Nang y 1 en Hue) y 8 heridos en Da Nang.

Frente a esta situación, las autoridades locales han implementado medidas de protección, como la señalización y cierre de carreteras inundadas, y están trabajando para evaluar los daños. También están asegurando el suministro de alimentos, agua potable, medicamentos y otros productos esenciales para los afectados.

En cuanto a la gestión de los embalses, se prevé que el caudal del embalse Ta Trach en Huế aumente a 3.800 m³/s hacia la mañana del 29 de octubre. Por su parte, los embalses Cua Dat (provincia de Thanh Hoa) y Ngan Truoi (Ha Tinh) solo recibirán lluvias ligeras, por lo que no se prevé un aumento significativo en la liberación de agua.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha instado a las autoridades de las localidades de Quang Tri, Hue, Da Nang y Quang Ngai a aplicar de manera estricta las medidas de emergencia establecidas en el Despacho Oficial 203/CĐ-TTg del Primer Ministro, a fin de enfrentar las lluvias y las inundaciones.

Asimismo, ha solicitado que se refuerce la comunicación de la información meteorológica y de prevención de desastres, y que se garantice la distribución rápida de ayuda humanitaria.

Los gobiernos locales también están monitoreando las áreas de riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones y desbordamientos, y se están preparando para responder de manera oportuna ante cualquier nueva emergencia. Además, una vez que las aguas retrocedan, se iniciarán labores de saneamiento y prevención de enfermedades.

El 28 de octubre, el viceprimer ministro Tran Hong Ha visitó la ciudad de Hue para supervisar las labores de respuesta y recuperación de los daños causados por las lluvias e inundaciones.

El Gobierno de Vietnam sigue vigilando la situación de cerca y tomando todas las medidas necesarias para proteger a la población y restaurar la normalidad lo más rápido posible.