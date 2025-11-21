Llegada de turistas franceses a Vietnam aumenta 55%

País (VNA)- El número de turistas franceses que visitan Vietnam ha experimentado un aumento notable del 55% en el último año, convirtiendo al país indochino en el destino fuera de Europa con el crecimiento más rápido para los viajeros franceses.



Foto capturada de la pantalla. Fuente: VNA



Según el sitio web air-journal.fr, el 2025 marca un hito importante para la industria del turismo en Vietnam. Desde los 8 millones de turistas internacionales en 2015, Vietnam ha logrado convertirse en uno de los destinos de mayor crecimiento en Asia.



En los primeros 10 meses de 2025, el país recibió cerca de 17,2 millones de turistas internacionales, lo que representa un aumento del 21,5% en comparación con el mismo período de 2024. Se prevé que la cifra de visitantes internacionales supere los 20 millones este año, colocando a Vietnam al nivel de Japón entre los mercados con mayor crecimiento a nivel mundial.



Según la Asociación de Turoperadores (SETO), Vietnam se ha posicionado como uno de los destinos más populares para el invierno entre los franceses, junto a Egipto y la República Dominicana. Las conexiones históricas y las huellas de la arquitectura francesa en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh siguen siendo grandes atractivos para los turistas.



La implementación de la visa electrónica (e-visa) para los ciudadanos franceses, junto con el aumento de vuelos directos de Vietnam Airlines y Air France, ha facilitado enormemente la llegada de viajeros. Aunque los vuelos directos tienen precios elevados (alrededor de 1.150 USD), los turistas franceses pueden optar por vuelos con escalas en ciudades como Estambul, Frankfurt, Bangkok, Singapur, Abu Dabi o Dubái, a precios más competitivos.



De acuerdo con air-journal.fr, Vietnam atrae a los turistas no solo por sus destinos emblemáticos, sino también por la perfecta combinación de su cultura, naturaleza y vida local.



El norte del país, con Hanoi, la bahía de Ha Long y Sapa, mantiene una fuerte impronta asiática. El centro destaca por sus playas, desde Da Nang hasta Nha Trang, además de su herencia cultural en la antigua capital imperial de Hue. El sur, vibrante y dinámico, es representado por Ciudad Ho Chi Minh y el delta del Mekong.



Aunque el costo de vida en Vietnam es relativamente asequible (una comida cuesta aproximadamente 2 euros y el alojamiento económico ronda los 10 euros por noche), los turistas franceses deben prepararse adecuadamente debido a la complejidad del tráfico urbano y la calidad variable del alojamiento.



Varias agencias de viajes francesas, como Asia, Maisons du Voyage, así como operadores locales, ofrecen paquetes turísticos temáticos, como experiencias gastronómicas, viajes familiares o combinados Vietnam-Camboya-Laos. Sin embargo, los turistas deberán gestionar por su cuenta la compra de los boletos de avión.



El turismo se ha consolidado como un pilar económico clave para Vietnam, generando ingresos sustanciales y creando empleo en numerosos sectores. La industria turística de Vietnam sigue en expansión, enfocándose en la diversificación de productos y en el desarrollo de un turismo sostenible./.