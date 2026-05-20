Llaman en Vietnam a expandir la donación de órganos para salvar vidas

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra. (Foto: VNA)

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, hizo hoy un vehemente llamado a oficiales, soldados, jóvenes, organizaciones, empresas y a cada ciudadano a unirse para difundir con fuerza el movimiento de donación de tejidos y órganos humanos, guiados por un corazón compasivo, el espíritu de compartir y la solidaridad nacional.



Tal exhortación fue realizada durante el programa “Día de Respuesta a la Donación de Tejidos y Órganos 20 de Mayo - Dar es Permanecer para Siempre”, organizado esta mañana en la Universidad de Medicina de Hanoi por el Ministerio de Salud Pública. El evento contó con la participación de representantes de la Asamblea Nacional, el Frente de la Patria de Vietnam, comités, ministerios, sectores centrales, organizaciones religiosas e internacionales, hospitales, así como familias de donantes y personas registradas para la donación.



Al comenzar la ceremonia, se llevó a cabo un solemne y emotivo rito de conmemoración y gratitud a quienes donaron tejidos y órganos para devolver la vida a los pacientes. En su discurso, Pham Thi Thanh Tra recordó conmovida la historia de una joven británica de 19 años que sufrió un accidente durante su viaje en el norte del país. A pesar de los máximos esfuerzos de los médicos vietnamitas, el milagro no ocurrió. En medio del dolor supremo, su familia tomó la decisión humanitaria de donar sus órganos, permitiendo que cuatro pacientes vietnamitas al borde de la muerte recibieran una oportunidad de vivir y recuperaran la vista.



La dirigente afirmó que los donantes de tejidos y órganos escriben una hermosa historia sobre la compasión, el amor al prójimo y el profundo afecto compatriota, demostrando la noble filosofía de vida de que cuando una existencia se cierra, muchas otras se abren. Expresó el profundo agradecimiento del Gobierno a los donantes y a sus familias por tomar decisiones tan avanzadas, humanas y civilizadas en sus momentos más dolorosos.



No obstante, Pham Thi Thanh Tra señaló que la demanda de trasplantes de tejidos y órganos en el país sigue siendo enorme y creciente, con miles de pacientes, incluidos niños, que esperan diariamente una oportunidad para sobrevivir.



Ante esta realidad, solicitó al Ministerio de Salud Pública asesorar y perfeccionar con urgencia los mecanismos y políticas legales, invertir en mejorar la capacidad de trasplante, construir un sistema de coordinación moderno y aplicar de manera eficiente la tecnología y la transformación digital.



Asimismo, instó a los medios de comunicación de masas a actuar como la fuerza central para movilizar la fuerza sinérgica en la divulgación, cambiar las percepciones y los prejuicios inadecuados, y despertar la responsabilidad comunitaria. En la ocasión, la propia viceprimera ministra anunció que firmaría su solicitud de registro para donar tejidos y órganos.



Por su parte, la ministra de Salud Pública, Dao Hong Lan, destacó que la medicina vietnamita domina actualmente las técnicas de trasplante más complejas desde la primera operación en 1992.



Hasta 2025, el país acumuló un total de 10.878 trasplantes, registrando 1.212 casos en 2024 y 1.368 en 2025, con 286 donantes diagnosticados con muerte cerebral. La red se expandió a 34 hospitales autorizados y el número de donantes con muerte cerebral aumentó de 41 casos en 2024 a 66 en 2025, sumando 25 casos en lo que va de 2026. Al día de hoy, un total de 177.454 personas se han registrado voluntariamente para donar órganos tras su fallecimiento.



Para resolver la escasez de órganos, Dao Hong Lan se comprometió a perfeccionar las políticas institucionales mediante la presentación de la Ley de Donación, Extracción y Trasplante de Tejidos, Órganos Humanos y Donación de Cadáveres ante la Asamblea Nacional en el próximo segundo período de sesiones. El sector sanitario ampliará la red de unidades de asesoramiento en todos los hospitales con unidades de cuidados intensivos, aplicará la transformación digital con un software de gestión y coordinación nacional transparente y justo, y optimizará las políticas de atención médica y homenaje a las familias de los donantes.



Siguiendo las directrices gubernamentales e inspirándose en las fechas conmemorativas establecidas en otros países del mundo como Estados Unidos, España, China y Corea del Sur, el Ministerio de Salud Pública de Vietnam determinó el 20 de mayo de cada año como el “Día de Respuesta a la Donación de Tejidos y Órganos” para honrar permanentemente el coraje de las familias y fomentar el espíritu de compartir en toda la sociedad./.