Lista de miembros del Gobierno de Vietnam para el mandato 2026–2031

En la sesión matutina del 8 de abril, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura aprobó las resoluciones relativas a la ratificación del nombramiento de los viceprimeros ministros, ministros y otros miembros del Gobierno.
Hanoi (VNA)- En la sesión matutina del 8 de abril, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura aprobó las resoluciones relativas a la ratificación del nombramiento de los viceprimeros ministros, ministros y otros miembros del Gobierno. 
     El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega flores para felicitar al primer ministro, a los viceprimeros ministros, a los ministros y otros miembros del Gobierno por el mandato 2026-2031. Foto: VNA

A continuación, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) les presenta la lista de los miembros del Gobierno de Vietnam para el mandato 2026-2031. 

- Primer ministro: Le Minh Hung 
- Viceprimeros ministros: Pham Gia Tuc; Phan Van Giang; Pham Thi Thanh Tra; Ho Quoc Dung; Le Tien Chau; y Nguyen Van Thang. 
- Ministro de Defensa: Phan Van Giang 
- Ministro de Seguridad Pública: Luong Tam Quang 
- Ministro de Relaciones Exteriores: Le Hoai Trung 
- Ministro del Interior: Do Thanh Binh 
- Ministro de Justicia: Hoang Thanh Tung 
- Ministro de Finanzas: Ngo Van Tuan 
- Ministro de Industria y Comercio: Le Manh Hung 
- Ministro de Agricultura y Medio Ambiente: Trinh Viet Hung 
- Ministro de Construcción: Tran Hong Minh 
- Ministra de Cultura, Deportes y Turismo: Lam Thi Phuong Thanh 
- Ministro de Ciencia y Tecnología: Vu Hai Quang 
- Ministro de Educación y Formación: Hoang Minh Son 
- Ministra de Salud: Dao Hong Lan 
- Ministro de Asuntos Étnicos y Religiosos: Nguyen Dinh Khang 
- Gobernador del Banco Estatal: Pham Duc An 
- Inspector general: Nguyen Quoc Doan 
- Ministro y jefe de la Oficina del Gobierno: Dang Xuan Phong.

