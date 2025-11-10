Líderes vietnamitas felicitan a Camboya por 72 aniversario de su independencia

Hanoi (VNA)- Los líderes del Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional de Vietnam enviaron felicitaciones a Camboya con motivo del 72º aniversario del Día de la Independencia del país (9 de noviembre de 1953).

Foto de ilustración. (Fuente: Internet)



El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) envió un mensaje de felicitación al Comité Central del Partido Popular de Camboya (PPC), mientras que el secretario general del Partido, To Lam, envió flores de felicitación al Rey Norodom Sihamoni y al presidente del PPC, Samdech Techo Hun Sen.



El presidente del Estado, Luong Cuong, y el primer ministro, Pham Minh Chinh, enviaron cartas de felicitación respectivamente al Rey Norodom Sihamoni y al primer ministro Samdech Hun Manet. El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, hizo lo mismo con los titulares del Senado Samdech Techo Hun Sen y de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary.



Mientras tanto, el miembro permanente de la Secretaría del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, extendió sus felicitaciones al vicepresidente y jefe del Comité Permanente del Comité Central del PPC, Samdech Say Chhum.



En los mensajes y cartas, el Comité Central del PCV y los principales líderes de Vietnam felicitaron a Camboya y a su pueblo por los enormes logros alcanzados en diversos campos, expresando su firme creencia de que, bajo el gobierno visionario del Rey Norodom Sihamoni y el liderazgo sabio del Senado, la Asamblea Nacional y el Gobierno con el PPC, encabezado por Hun Sen, como núcleo, el pueblo camboyano continuará alcanzando logros aún mayores, implementando con éxito la Plataforma del PPC para el período 2023–2028, desarrollando aún más el país y asegurando más prosperidad y felicidad para su pueblo.



Expresando su satisfacción por los logros de la "buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral, sostenible y duradera" entre los dos países, los líderes vietnamitas afirmaron la continuación de la estrecha coordinación con los líderes camboyanos para cumplir los acuerdos alcanzados por los líderes de alto nivel de ambos Partidos y Estados, manteniendo y fortaleciendo sus vínculos históricos de manera sustantiva y efectiva, en beneficio de ambos pueblos, por la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo regional, así como para la construcción de una comunidad ASEAN estable y próspera.



En esta ocasión, el secretario del Comité Central y ,inistro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, envió una carta de felicitación a Samdech Prak Sokhonn, miembro del Comité Permanente, jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del PPC, viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Camboya./.