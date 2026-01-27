Líderes partidistas de Vietnam y Cuba sostienen conversación telefónica

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, sostuvo en la noche del 26 de enero una conversación telefónica con el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, sostiene una conversación telefónica con el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel. Foto: Thong Nhat - VNA

El mandatario cubano felicitó al Partido Comunista de Vietnam por la organización exitosa del XIV Congreso Nacional, y trasmitió sus congratulaciones al Comité Central, al Buró Político y, en particular, al secretario general To Lam por haber sido reelegidos para los cargos de dirección en el nuevo mandato.

Díaz-Canel valoró los logros históricos alcanzados por el PCV en los 40 años del proceso de Renovación, los cuales no solo han sentado bases sólidas para que Vietnam entre en una nueva era de desarrollo, sino que también constituyen una valiosa experiencia para las reformas económicas que se están llevando a cabo en Cuba.

Asimismo, destacó el papel de liderazgo, la visión y la firmeza del PCV, encabezado por el secretario general To Lam, y expresó su confianza en que Vietnam avanzará con paso firme y cumplirá los objetivos establecidos para 2030 y 2045.

En nombre del Partido Comunista y del pueblo de Vietnam, To Lam expresó su sincero agradecimiento a Díaz-Canel, así como a los dirigentes del Partido y del Estado de Cuba, por la gran atención prestada a este importante acontecimiento político del PCV y por sus cálidas y sinceras felicitaciones.

El líder partidista subrayó que el XIV Congreso se celebró con gran éxito y cumplió su importante misión histórica. La magna cita evaluó la implementación de la Resolución del XIII Congreso, revisó los 40 años de Renovación y los resultados de la implementación de la Plataforma y de la Estrategia de desarrollo socioeconómico, estableció objetivos, orientaciones y tareas para los próximos cinco años y tomó decisiones de carácter estratégico para el futuro y el destino de la nación en la nueva era de desarrollo.

Significó que, sobre la base de la firme adhesión a los objetivos de independencia nacional y socialismo bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, el Congreso definió como orientación fundamental situar al pueblo en el centro, como sujeto, objetivo, motor y recurso del desarrollo; incorporó por primera vez la “teoría sobre el lineamiento de la Renovación” como un pilar ideológico importante, junto con la perseverancia en el marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh; estableció un “nuevo modelo de crecimiento” basado en la economía del conocimiento, la economía digital, la economía verde y la economía circular; y promovió plenamente el papel y las funciones de los distintos sectores económicos.

El Congreso también concedió especial importancia al fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político, con miras a garantizar su integridad, solidez, racionalización y eficacia, afirmó.

En materia de política exterior, reafirmó que la diplomacia y la integración internacional, vinculadas a la defensa y la seguridad, constituyen una tarea fundamental y permanente, al tiempo que mantiene de forma coherente una política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo.

El secretario general To Lam reiteró que Vietnam concede gran importancia a la relación especial y ejemplar de amistad con Cuba, y está dispuesto a hacer todo lo posible para consolidar constantemente la solidaridad tradicional, ampliar y mejorar la eficacia de la cooperación bilateral, en beneficio de los pueblos de ambos países y en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo en cada región y en el mundo.

Vietnam también está dispuesto a intercambiar con Cuba experiencias en el proceso de Renovación y en la construcción del socialismo, enfatizó.

Por su parte, Díaz-Canel subrayó que el Partido, el Estado y el pueblo de Cuba otorgan prioridad a las relaciones con Vietnam, y están decididos a fortalecer y profundizar aún más la cooperación integral entre ambos países, sobre la base del valioso legado de sus lazos y de la solidaridad forjada por el líder Fidel Castro y el Presidente Ho Chi Minh.

Ambos dirigentes expresaron su satisfacción por los avances en las relaciones bilaterales en múltiples ámbitos y por los resultados de la implementación de los acuerdos de alto nivel, y coincidieron en orientar a los Ministerios y organismos de ambas naciones para que coordinen estrechamente la ejecución eficaz de los mecanismos, planes y programas de cooperación en todos los canales, niveles y sectores, a fin de impulsar el desarrollo sustancial y sostenible de los nexos bilaterales./.