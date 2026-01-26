Líderes partidistas de Vietnam y China sostienen conversación telefónica

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, sostuvo hoy una conversación telefónica con el secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del país, Xi Jinping.

El dirigente vietnamita expresó su satisfacción por dialogar con el mandatario chino inmediatamente después del exitoso XIV Congreso Nacional del PCV.

Agradeció al Comité Central del PCCh por el temprano envío de un mensaje de felicitación al Congreso, así como Xi Jinping por su carta de felicitación con motivo de su reelección como secretario general del Comité Central del PCV.

En representación del Partido, el Estado y el pueblo chino, Xi Jinping felicitó calurosamente el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV y congratuló a To Lam por ser reelegido como secretario general del nuevo mandato.

Expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Comité Central del PCV, encabezado por To Lam, el país cumplirá con éxito la Resolución del Congreso y alcanzará importantes metas de desarrollo nacional.

Al compartir los principales resultados del XIV Congreso, el dirigente vietnamita subrayó que este cumplió una misión histórica trascendental al realizar un balance profundo de la práctica revolucionaria de Vietnam tras 40 años de Doi Moi (Renovación), y al definir objetivos y orientaciones estratégicas no solo para el próximo quinquenio, sino también para el desarrollo a largo plazo del país.

Reafirmó la determinación de construir un Vietnam pacífico, independiente, democrático, próspero, civilizado y feliz, avanzando firmemente hacia el socialismo; mantener la independencia nacional vinculada al socialismo; situar al pueblo en el centro del desarrollo; y aplicar de manera coherente una política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, paz, amistad, cooperación y desarrollo, basada en la multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores.

El líder vietnamita felicitó a China por sus importantes logros de desarrollo bajo el liderazgo del Comité Central del PCCh, con Xi Jinping como núcleo, y reafirmó la firme adhesión de Vietnam a la política de “una sola China”.

Asimismo, valoró altamente el papel responsable de Beijing en la promoción de la paz y el desarrollo regional y mundial, y expresó el respaldo de Vietnam a las iniciativas globales impulsadas por China.

Al resaltar que Vietnam concede gran importancia y máxima prioridad al desarrollo de las relaciones con China, To Lam destacó que los vínculos bilaterales deben seguir siendo un pilar de estabilidad duradera, con profundo significado estratégico.

El Partido y el Estado de Vietnam manifestaron su disposición a seguir estrechando los lazos con sus pares de China, acompañándose y apoyándose mutuamente en la materialización de sus aspiraciones y visiones de desarrollo.

To Lam propuso que ambas partes continúen fortaleciendo la confianza política como eje rector de la cooperación integral, intensifiquen los intercambios de alto nivel y refuercen los pilares de cooperación en diplomacia, defensa y seguridad pública.

Asimismo, instó a promover avances concretos en la cooperación práctica, en particular mediante la ampliación de las importaciones de productos agrícolas y acuícolas vietnamitas; la priorización de la cooperación ferroviaria; el fomento de inversiones de alta calidad vinculadas a la transferencia de tecnología y la formación de recursos humanos; el impulso de la cooperación científica y tecnológica como un nuevo ámbito destacado; y el fortalecimiento de los intercambios entre los pueblos y la cooperación turística.

Por su parte, Xi Jinping afirmó que China está dispuesta a trabajar con Vietnam para profundizar la Asociación de Cooperación Estratégica Integral y avanzar en la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido China–Vietnam con significado estratégico.