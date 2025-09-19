Líderes parlamentarios de Vietnam y Malasia impulsan cooperación bilateral

Hanoi (VNA) – El presidente de la Cámara de Representantes de Malasia, Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul, presidió hoy la ceremonia oficial de bienvenida al titular de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, quien realiza una visita oficial a ese país y participará en la 46.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-46).

En las conversaciones (Fuente: VNA)

El presidente de la Cámara de Representantes de Malasia, Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul (derecha) y el titular de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man (Fuente: VNA)

Después de la ceremonia, ambas partes sostuvieron conversaciones oficiales, en las cuales el anfitrión expresó su convicción de que la visita del dirigente vietnamita contribuirá a profundizar la cooperación parlamentaria, implementar de manera efectiva la Asociación Estratégica Integral bilateral, y al éxito de la AIPA-46.

Compartió sus gratas impresiones sobre Vietnam durante su visita en octubre de 2024, subrayando admiración por el heroico pueblo vietnamita y los logros integrales del país en desarrollo socioeconómico y proyección internacional.

A su vez, tras manifestar su satisfacción por encabezar la delegación vietnamita en su primera visita oficial a Malasia y participar en la AIPA-46, Thanh Man agradeció la cálida recepción de los líderes y el pueblo malasio.

Felicitó al Parlamento y al pueblo de Malasia por el 68.º aniversario de su Día Nacional (31 de agosto) y el 62.º aniversario del Día de Malasia (16 de septiembre), destacando los logros económicos del país, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 5,1 % en 2024, el más alto en los últimos 12 años.

Al valorar el papel activo de Malasia como Presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en un momento importante, en el que la agrupación celebra los 10 años de su Comunidad, Thanh Man afirmó que Hanoi apoya a Kuala Lumpur en el ejercicio exitoso de su presidencia en 2025, contribuyendo a una ASEAN solidaria, unificada y con un papel central en la región.

Ambas partes expresaron satisfacción por los avances positivos en las relaciones bilaterales, especialmente la elevación del vínculo a Asociación Estratégica Integral en noviembre de 2024, lo que marca una nueva etapa de cooperación más profunda y sustantiva.

Las dos partes coincidieron en la necesidad de consolidar la confianza política, además de implementar con urgencia el Programa de Acción 2025–2030 y fomentar la cooperación económica, comercial y de inversiones con el objetivo de alcanzar 18 mil millones de dólares en comercio bilateral, de manera equilibrada.

Destacaron la cooperación en sectores potenciales como la industria Halal, energías renovables, transformación digital, agricultura, turismo y educación.

En cuanto a la cooperación parlamentaria, ambas partes convinieron en intensificar el intercambio de delegaciones de alto nivel, de comisiones, así como fomentar el intercambio entre parlamentarios jóvenes y mujeres diputadas.

Se comprometieron a compartir experiencias legislativas, supervisar la implementación efectiva de acuerdos firmados y promover marcos jurídicos favorables para nuevas áreas de cooperación bajo la Asociación Estratégica Integral.

Las dos partes continuarán coordinando y apoyándose mutuamente en foros multilaterales como la AIPA, la Unión Interparlamentaria (UIP), el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF), entre otros, en contribución a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región y el mundo, puntualizaron.

Con motivo de la visita, el presidente del Parlamento vietnamita Tran Thanh Man invitó cordialmente al titular de la Cámara de Representantes de Malasia a realizar una visita oficial a su país en el futuro cercano./.