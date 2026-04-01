Líderes mundiales felicitan a los nuevos dirigentes de Vietnam

Hanoi (VNA) - Jefes de Estado y de Gobierno de Laos, China, Camboya, Cuba, Rusia e India enviaron mensajes y cartas de felicitación a los principales dirigentes de Vietnam tras su elección por la Asamblea Nacional para los cargos de Presidente del país, Primer Ministro y Titular del Parlamento para la XVI legislatura.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, fue elegido presidente del país. (Foto: VNA)



El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, fue elegido presidente del país; Le Minh Hung como primer ministro; y Tran Thanh Man como titular de la Asamblea Nacional.

Los mensajes coinciden en destacar la alta confianza depositada por el Partido, el Estado y el pueblo vietnamita en la capacidad de conducción de los nuevos mandatarios, subrayando que sus nombramientos garantizan la continuidad del desarrollo socioeconómico y el fortalecimiento del prestigio de Vietnam en la arena internacional.



El secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, expresó su plena confianza en el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, resaltando su incansable dedicación. Sisoulith reafirmó su compromiso de trabajar hombro a hombro para profundizar la “cohesión estratégica” entre ambos países.



Por su parte, el primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone, felicitó a Le Minh Hung por su elección como jefe del Gobierno, destacando su visión para la prosperidad de Vietnam.



Por su parte, el secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, calificó la relación bilateral como una comunidad de futuro compartido de importancia estratégic subrayó que la unidad y la cooperación mutua son vitales ante la compleja situación mundial y expresó su disposición para mantener intercambios estratégicos con To Lam.



Asimismo, el primer ministro chino, Li Qiang, manifestó a su homólogo vietnamita Le Minh Hung su voluntad de acelerar la cooperación de beneficio mutuo.



El rey de Camboya, Norodom Sihamoni, y el presidente del Senado, Samdech Techo Hun Sen, describieron la elección de To Lam como un testimonio de su excelente capacidad de liderazgo. El primer ministro camboyano, Hun Manet, también extendió sus felicitaciones a Le Minh Hung, confiando en que bajo su gestión dinámica, Vietnam alcanzará nuevos hitos económicos y elevará su posición regional.



Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, valoró la decisión de la Asamblea Nacional como una prueba del “máximo prestigio político” de To Lam. Putin enfatizó que su mandato creará condiciones propicias para fortalecer aún más la Asociación Estratégica Integral entre Rusia y Vietnam, tanto en el ámbito bilateral como en la coordinación internacional.



En la misma línea, el primer ministro de India, Narendra Modi, confió en que la amistad entre ambas naciones se fortalecerá bajo la dirección de To Lam, buscando profundizar la prosperidad de ambos pueblos.



Desde Cuba, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, felicitó a Tran Thanh Man por su reelección como titular del Parlamento de la XVI legislatura, expresando su convicción de que se intensificarán los vínculos históricos entre ambos órganos legislativos.



En un acto similar, la vicepresidenta de Laos, Viengthong Siphandone, envió un mensaje de felicitación a Vo Thi Anh Xuan con motivo de su reelección por la Asamblea Nacional como vicepresidenta de la República Socialista de Vietnam, consolidando así la estructura de liderazgo del Estado para el nuevo quinquenio./.