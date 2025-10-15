Líderes laosianos destacan la amistad especial y la cooperación con Vietnam

Vientiane (VNA) – Laos siempre valora y recuerda el apoyo desinteresado y sincero de Vietnam, afirmaron el secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y el primer ministro Sonexay Siphandone durante sus encuentros con el ministro vietnamita de Defensa, general Phan Van Giang, quien está de visita en Vientián.

El primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone, recibe al ministro vietnamita de Defensa, general Phan Van Giang. (Fuente: VNA)





Van Giang, quien también es miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y subsecretario de la Comisión Militar Central, visitó Laos para asistir a la reunión anual de los ministros de Defensa de Vietnam, Laos y Camboya, así como al ejercicio conjunto de rescate y socorro ante desastres entre las fuerzas armadas de los tres países.



El ministro reafirmó que Vietnam siempre aprecia el enorme, sincero y valioso apoyo que el Partido, el Estado, el ejército y el pueblo laosiano han brindado a Vietnam tanto durante su lucha por la independencia nacional en el pasado como en la actual causa de construcción y defensa nacional, especialmente su cooperación en la búsqueda, recolección y repatriación de los restos de los soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Laos durante la guerra.



Informó a los anfitriones sobre los recientes avances de Vietnam, los resultados de la cooperación en defensa entre ambos países y los contenidos de su reunión previa ese mismo día con su homólogo laosiano Khamliang Outhakaysone.



Expresó su convicción de que la reunión anual de los tres ministros de Defensa y el ejercicio conjunto de rescate y socorro contribuirán a profundizar aún más la solidaridad y los lazos estrechos entre los tres países y, en particular, entre sus ejércitos, coadyuvando a la implementación de los resultados de la reunión de alto nivel entre los líderes del Partido Comunista de Vietnam, el Partido Popular Revolucionario Lao y el Partido Popular de Camboya.

Van Giang expresó su esperanza de que el Partido, el Estado y el Gobierno de Laos sigan orientando a las agencias competentes para crear condiciones favorables y coordinar estrechamente con los ministerios de defensa de ambos países la implementación integral, efectiva y sustantiva de la cooperación en defensa.



Aseguró que el Ministerio de Defensa de Vietnam trabajará de manera estrecha con su contraparte laosiana para garantizar la realización plena y efectiva de todas las áreas de cooperación acordadas.



Los líderes laosianos transmitieron sus profundas condolencias al pueblo vietnamita por las pérdidas humanas y materiales causadas por las recientes tormentas e inundaciones. Expresaron su confianza en que, bajo la firme dirección del Partido y el Gobierno de Vietnam, las personas afectadas por los desastres superarán las dificultades y pronto recuperarán la normalidad en sus vidas.



El primer ministro Sonexay Siphandone subrayó que Laos siempre aprecia y recuerda el apoyo incondicional y desinteresado de Vietnam durante su lucha por la liberación nacional y en su desarrollo actual, y destacó que el fortalecimiento de la cooperación en defensa con Vietnam sigue siendo una de las principales prioridades de su país.



Por su parte, Thongloun Sisoulith expresó su satisfacción por el fructífero desarrollo de la relación especial Laos–Vietnam y agradeció al Partido, al Estado, al ejército y al pueblo vietnamitas por el apoyo oportuno, sustancial y eficaz que han brindado constantemente a Laos.



Instó a los ejércitos de ambos países a seguir coordinando estrechamente y aplicar eficazmente los protocolos, programas y planes de cooperación, de modo que la cooperación en defensa siga siendo un pilar fundamental de la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre Laos y Vietnam.



Durante sus conversaciones previas el 14 de octubre en Vientiane, Giang y Outhakaysone acordaron reforzar la coordinación en la promoción de la comunicación y la educación sobre la historia, el significado y la importancia de la gran relación Vietnam–Laos, especialmente entre los jóvenes; priorizar la formación de recursos humanos como pilar estratégico a largo plazo para fortalecer los lazos especiales entre ambos países y sus ejércitos; y ampliar la cooperación en logística, apoyo técnico y desarrollo de capacidades e infraestructuras de tecnologías de la información.



Asimismo, reafirmaron su compromiso de mantener el apoyo mutuo en foros multilaterales y en la reunión anual de los tres ministros de Defensa, así como en el ejercicio conjunto de rescate y socorro ante desastres entre las fuerzas armadas de Vietnam, Laos y Camboya, con el fin de profundizar aún más su tradicional solidaridad.



Van Giang destacó que el Ministerio de Defensa de Vietnam está dispuesto a apoyar a su homólogo laosiano en la organización del 50.º aniversario del Día Nacional de Laos este año. Con tal motivo, entregará al país vecino tres vehículos eléctricos de mando de la marca VinFast y fuegos artificiales producidos por la industria de defensa vietnamita para celebrar este histórico acontecimiento.



Ambos funcionarios expresaron su confianza en que la reunión anual de los tres ministros de Defensa y el ejercicio conjunto de rescate y socorro del 15 de octubre serán un éxito rotundo, contribuyendo a profundizar aún más la solidaridad y los vínculos estrechos entre los tres países y sus ejércitos.



Tras las conversaciones, ambas partes firmaron un memorando de entendimiento sobre el fortalecimiento de la cooperación en defensa en materia de formación y desarrollo de recursos humanos./.