Líderes extranjeros felicitan a Vietnam por su 80.º Día Nacional

La formación con la bandera del Partido y la bandera nacional (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Líderes de Laos, China, Camboya, Cuba, Rusia, la República Popular Democrática de Corea, la India y Mongolia enviaron mensajes de felicitación a los dirigentes del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas, con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional del país indochino (2 de septiembre de 1945-2025).



En concreto, el Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, el Presidente, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Frente para la Construcción Nacional del país vecino enviaron telegramas de felicitación a los altos líderes de Vietnam.



Los dirigentes laosianos destacaron que las victorias de Vietnam constituyen una invaluable experiencia y una enorme fuente de inspiración para Laos en la empresa de construcción y desarrollo nacional. Confiaron en que bajo el liderazgo del Partido Comunista, el pueblo vietnamita continuará logrando grandes avances. Afirmaron que los nexos de gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral entre Vietnam y Laos son un activo invaluable que continuará cultivándose para el beneficio práctico de los ambos pueblos.

En China, el secretario general del Partido Comunista y presidente de ese país, Xi Jinping, el primer ministro Li Qiang y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, transmitieron también congratulaciones a los altos dirigentes vietnamitas.



China valoró los logros de desarrollo de Vietnam, expresando su confianza en que el país continuará con firmeza en su camino hacia el socialismo y organizará con éxito el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista. En esta ocasión, la parte china afirmó que valora la relación de "camaradería y hermandad" y desea trabajar con Vietnam para profundizar su asociación de cooperación estratégica integral.

Entre las cartas de felicitación, se encuentran además las de los dirigentes camboyanos, como el rey Norodom Sihamoni, el presidente del Partido Popular de ese país, Hun Sen, el titular de la Asamblea Nacional, Khuon Sudary, y el primer ministro Hun Manet. Los mismos expresaron su admiración por los logros integrales de Vietnam, junto con su creciente papel y posición en la región y el mundo, y enfatizaron que el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional el 2 de septiembre es un evento histórico, que refleja la fuerza y la solidaridad del pueblo vietnamita en la causa de construir un país próspero, moderno y autosuficiente.



También expresaron su respeto y aprecio por las relaciones de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad duradera entre los dos países.

Con el mismo motivo, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, congratuló al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el jefe de Estado, Luong Cuong. El máximo dirigente del país caribeño aseveró que las victorias de Vietnam en la lucha contra el colonialismo y el imperialismo, así como su proceso Doi Moi (Renovación), constituyen hoy una gran fuente de inspiración para las naciones que luchan por la independencia y la libertad.



En esta ocasión, Cuba reafirmó su determinación de continuar fortaleciendo la amistad tradicional entre ambas naciones, forjada y cultivada por el Presidente Ho Chi Minh y el Comandante en Jefe Fidel Castro.



En cuanto a Rusia, el presidente Vladimir Putin, el primer ministro Mikhail Mishustin, la titular del Consejo de la Federación, Valentina Matviyenko, y el jefe de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, felicitaron a Vietnam por los logros de los últimos 80 años y apreciaron la fructífera asociación estratégica integral entre ambas naciones, así como sus esfuerzos conjuntos en los asuntos regionales e internacionales.



Los presidentes del partido Rusia Unida, Dmitry Medvedev, y del Partido Comunista de la Federación Rusa, Gennady Zyuganov, también enviaron cartas de felicitación.

En la República Popular Democrática de Corea, el secretario general del Partido del Trabajo y presidente del Comité de Asuntos de Estado, Kim Jong Un, y el primer ministro, Pak Thae Song, enviaron felicitaciones, deseando que el pueblo vietnamita continúe logrando mayores éxitos en la construcción de un Estado socialista. Reiteraron su confianza en que la tradicional amistad entre ambos Partidos y países continuará desarrollándose en consonancia con la causa del socialismo y los intereses compartidos de ambos pueblos.



Por su parte, el presidente de la India, Droupadi Murmu, y el primer ministro Narendra Modi elogiaron la valentía y la resiliencia del pueblo vietnamita en la defensa y el desarrollo de su país. Subrayaron que la asociación estratégica integral con Vietnam es un pilar clave de la política de la India de atender al Este y su nueva estrategia global, y reiteraron el compromiso de fortalecer la amistad y la cooperación con el país indochino por el beneficio de ambas naciones.



En los mensajes de Mongolia, el presidente Ukhnaa Khurelsukh, el primer ministro Gombojav Zandanshatar y el titular del Parlamento, Dashzegve Amarbayasgalan, felicitaron a Vietnam por los notables logros alcanzados por el Partido, el Estado y el pueblo durante los últimos 80 años en la construcción y el desarrollo nacional. Expresaron su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista, el pueblo vietnamita seguirá cosechando éxitos aún mayores, contribuyendo así a la construcción de una nación próspera y a la consolidación de su posición internacional.



Con motivo de la celebración, los cancilleres de Laos, Cuba, Rusia y la República Popular Democrática de Corea también enviaron telegramas y cartas de felicitación al ministro interino de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung./.