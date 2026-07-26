Líderes del Partido y del Estado asisten a programa televisivo en directo en homenaje a héroes mártires

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, y otros líderes clave del Partido y del Estado asistieron hoy a un programa de televisión en directo titulado “Sao Sang Dan Duong” (Estrellas que iluminan el camino), con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio de 1947).



El secretario general del partido y presidente de la República, To Lam; el primer ministro, Le Minh Hung; y otros delegados asistieron al acto en el Monumento a Bac Son en Hanoi. (Foto: VNA)

Organizado conjuntamente por la Televisión de Vietnam (VTV) y los Comités Populares de Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, las provincias de Tuyen Quang y Quang Tri, el programa rindió homenaje a los heroicos mártires que sacrificaron sus vidas por la nación, al tiempo que honró a las fuerzas que participaron en la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados caídos.



La transmisión se realizó de manera simultánea desde cuatro escenarios emblemáticos: la Estela Conmemorativa de los Héroes Mártires de la comuna de Thanh Thuy (Tuyen Quang), el Monumento Bac Son (Hanoi), el Cementerio Nacional de Mártires de la carretera nacional 9 (Quang Tri) y el parque Le Thi Rieng (Ciudad Ho Chi Minh), lugares de especial significado en el recorrido de gratitud hacia quienes sacrificaron sus vidas por la patria.



El secretario general del Partido Comunista y presidente del Estado, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung asistieron al programa en el punto de conexión de Hanoi. En la sede central de Ciudad Ho Chi Minh participaron el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; el miembro permanente del Secretariado del Partido, Tran Cam Tu; y la presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai. También estuvieron presentes numerosos dirigentes y exdirigentes del Partido y del Estado, Madres Heroicas Vietnamitas, Héroes de las Fuerzas Armadas Populares, inválidos de guerra, enfermos de guerra, familiares de mártires, veteranos y un gran número de ciudadanos.

El programa transmitió un profundo mensaje de gratitud hacia quienes entregaron su vida por la independencia y la libertad de la patria. Asimismo, destacó que, durante más de cinco décadas, el Partido y el Estado han concedido especial atención a las labores de búsqueda y recuperación de los restos de los mártires.



Hasta la fecha, más de un millón de restos han sido localizados, recuperados y sepultados en cementerios de todo el país. Sin embargo, aún quedan más de 175 mil restos por encontrar y cerca de 300 mil tumbas cuyos ocupantes no han podido ser identificados, mientras cientos de miles de familias continúan esperando conocer el paradero de sus seres queridos.



Ante las dificultades derivadas del paso del tiempo, que ha borrado numerosas huellas de los antiguos campos de batalla, Vietnam puso en marcha la campaña “500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires”, con el objetivo de acelerar estas labores y facilitar el reencuentro de los caídos con sus familias. La iniciativa prevé localizar alrededor de siete mil restos, tomar muestras de unas 230 mil tumbas sin identificar, realizar pruebas de ADN a cerca de 18 mil muestras óseas, crear una base de datos genética de familiares de mártires y llevar a cabo operaciones de desminado en las zonas prioritarias para facilitar las tareas de búsqueda.

El eje central de la transmisión fue precisamente el recorrido de esta campaña en todo el país. Cada uno de los cuatro puntos de enlace representó un significado particular: el parque Le Thi Rieng recuerda la fosa común donde fueron enterrados numerosos combatientes caídos durante la Ofensiva General y el Levantamiento de la Primavera de 1968 (Ofensiva del Tet); el Monumento Bac Son simboliza el compromiso permanente del Partido y el Estado con la política de gratitud hacia quienes sirvieron a la nación; el Cementerio Nacional de Mártires de la carretera nacional 9 alberga los restos de decenas de miles de mártires, entre ellos cerca de seis mil aún sin identificar; y la Estela Conmemorativa de la comuna de Thanh Thuy, en la provincia de Tuyen Quang, se encuentra próxima a la zona donde continúan las labores de búsqueda de los caídos en el antiguo frente de Vi Xuyen.



Durante más de dos horas, el programa se desarrolló en tres capítulos: “Quienes nunca desaparecieron”, “El mandato del corazón: campaña de 500 días y noches” y “Devolverles su nombre”.



Los reportajes fueron acompañados por actuaciones artísticas que evocaron los recuerdos de la guerra y despertaron un profundo sentimiento de gratitud hacia las generaciones que precedieron a la actual.

El espacio también compartió conmovedoras historias, desde las cartas escritas por soldados antes de partir al frente, hasta el caso de la familia del mártir Hoang Van Dich, que recuperó su expediente reconstruido tras décadas de espera. Asimismo, recordó la vida de la heroína mártir Le Thi Rieng y la emoción de numerosas familias que pudieron recibir nuevamente a sus seres queridos después de que sus restos fueran identificados.



El programa rindió igualmente homenaje a quienes, de forma silenciosa, continúan dedicados a la búsqueda e identificación de los mártires, entre ellos equipos de desminado, brigadas de recuperación de restos, científicos especializados en análisis de ADN, expertos en la identificación de objetos personales, historiadores y testigos. Pese a los múltiples riesgos que enfrentan, todos ellos perseveran en una misión de profundo significado humano y patriótico: devolver a los héroes mártires a su tierra natal y reunirlos con sus familias.



La combinación de emotivas interpretaciones artísticas, reportajes de gran fuerza documental y espacios de diálogo cargados de humanidad conmovió a millones de espectadores en todo el país. Más que un homenaje a quienes sacrificaron su vida por la nación, el programa “Estrellas que iluminan el camino” constituyó también un llamado a cada vietnamita de hoy a preservar la paz, dar continuidad a los ideales de las generaciones anteriores y vivir de manera digna del sacrificio de los héroes mártires./.



