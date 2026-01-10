Líderes del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam felicitan a Laos por éxito del XII Congreso del PPRL

Vientiane (VNA)- El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y viceministro de Seguridad Pública, coronel general Le Quoc Hung, felicitó al general Vilay Lakhamfong, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) por el éxito del XII Congreso Nacional del PPRL.

El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y viceministro de Seguridad Pública, coronel general Le Quoc Hung (izquierda), conversa con el general Vilay Lakhamfong, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del PPRL. (Foto: VNA)



Quoc Hung forma parte de la Delegación Especial enviada por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, que llega a Laos para saludar la realización del Congreso. El también presidente de la Asociación de Amistad Vietnam – Laos en la Seguridad Pública Popular extendió las felicitaciones a los líderes del Ministerio de Seguridad Pública de Laos que fueron elegidos para el Comité Central del Partido y otros puestos de responsabilidad.



Durante la reunión, efectuada la víspera, el visitante expresó su confianza en el general Vilay Lakhamfong y afirmó que este continuará fortaleciendo la cooperación entre los Ministerios de Seguridad Pública de ambos países, contribuyendo así al desarrollo de la gran amistad entre Vietnam y Laos.



El general Vilay Lakhamfong agradeció al Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam por su atención y felicitaciones. Subrayó que la Delegación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam fue la primera delegación internacional en llegar para felicitar, lo que refleja los lazos especiales entre las dos fuerzas policiales.



También se comprometió a seguir implementando los acuerdos de cooperación entre ambos países.



En otros encuentros, Quoc Hung continuó felicitando a los líderes del Ministerio de Seguridad Pública de Laos que fueron elegidos para importantes puestos y manifestó su deseo de que la cooperación entre ambas carteras siga creciendo, contribuyendo a garantizar la seguridad, el orden y la estabilidad social en ambos países./.