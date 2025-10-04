Líderes del Gobierno de Vietnam apoyan a las víctimas del tifón Bualoi

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, junto con otros líderes y el personal del Gobierno, participó hoy en una campaña de donaciones para apoyar a las víctimas de las inundaciones y el tifón Bualoi.

El primer ministro Pham Minh Chinh realiza una donación para ayudar a los pobladores a superar las consecuencias del tifón (Foto: VNA)





Con el espíritu de solidaridad y ayuda mutua, cada miembro contribuyó al menos con un día de salario.



El 2 de octubre, el Primer Ministro aprobó un apoyo de 2.524 mil millones de VND (aproximadamente 99 millones de dólares) desde el presupuesto nacional para 15 provincias, destinado a ayudar a la población afectada por el tifón Bualoi y otras catástrofes naturales ocurridas en 2025.



Este fondo se destinará a la reconstrucción de infraestructura esencial, como diques, embalses y sistemas de prevención de desastres, así como al reasentamiento de las personas afectadas.



El 2 de octubre también se celebró una ceremonia de lanzamiento por parte del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam para recolectar fondos en apoyo a las personas afectadas por la tormenta número 10.

Ante la posibilidad de que más tifones e inundaciones afecten al país en los próximos días, el jefe de Gobierno ha instruido a los Ministros, jefes de agencias gubernamentales y autoridades locales a acelerar los esfuerzos de recuperación, priorizando la restauración de la vida de los ciudadanos lo más rápido posible.



Además, ha instado a mantener la comunicación y la movilización de recursos para garantizar la solidaridad, el apoyo mutuo y la ayuda de la sociedad, en especial de los empresarios y la comunidad en general.



El Primer Ministro también destacó la necesidad de continuar difundiendo el espíritu de solidaridad y apoyo mutuo, movilizando a todos los vietnamitas a compartir lo que tienen para ayudar a las regiones afectadas a superar la tragedia y recuperar su vida cotidiana./.