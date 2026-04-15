Líder vietnamita visita Museo de Historia del Partido Comunista de China. Foto: Thống Nhất - VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, realizó este 15 de abril una visita al Museo de Historia del Partido Comunista de China (PCCh), como parte de su agenda en Beijing, al frente de una delegación vietnamita de alto nivel.

La comitiva fue recibida por Cai Qi, miembro del Comité Permanente del Buró Político, secretario del Secretariado del Comité Central del PPCh y director de la Oficina General del PPCh.

Durante el recorrido por las salas de exposición, el dirigente vietnamita destacó que su país avanza en la construcción del Museo del Partido Comunista de Vietnam en Hanoi, una obra de gran relevancia destinada a honrar la trayectoria histórica del Partido, preservar documentos valiosos, fortalecer la educación en la tradición revolucionaria y difundir sus aportes a nivel internacional.

Subrayó que el proyecto se desarrolla conforme al cronograma previsto, junto con las labores de recopilación de materiales, investigación y diseño de contenidos expositivos.

En el marco de la visita, To Lam firmó el libro de honor, donde reafirmó el compromiso de ambos Partidos y Estados de mantener y promover la tradicional relación de amistad entre Vietnam y China, descrita como de “camaradas y hermanos”, así como de seguir impulsando la Asociación de Cooperación Estratégica Integral y la construcción de una comunidad de futuro compartido, en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y mundial.

El Museo de Historia del PCCh, inaugurado en 2021 con motivo del centenario de la fundación del Partido, reúne más de 2.600 fotografías y 4.500 objetos, incluidos 420 de categoría nacional, distribuidos en cuatro áreas temáticas que recorren su evolución histórica.

Con una superficie de 147 mil metros cuadrados, el recinto se ha consolidado como un referente cultural, al recibir desde su apertura más de 3,5 millones de visitantes y más de 10 mil delegaciones nacionales e internacionales./.