Líder vietnamita visita Centro de Innovación en Inteligencia Artificial China–ASEAN en Guangxi

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, visita Centro de Innovación en Inteligencia Artificial China–ASEAN en Guangxi. Foto: Thong Nhat - VNA

En el marco de su visita de Estado a China, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, visitó hoy el Centro de Cooperación e Innovación en Inteligencia Artificial China–ASEAN, ubicado en la ciudad de Nanning, en la región autónoma de Guangxi, junto a una delegación de alto nivel.

La delegación vietnamita estuvo acompañada por Chen Gang, miembro del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de Guangxi. Los dirigentes recorrieron una exposición sobre la cooperación en aplicaciones de inteligencia artificial (IA) entre China y Vietnam, así como una muestra de productos representativos desarrollados por empresas chinas en este ámbito.

El Centro, impulsado por Guangxi en colaboración con países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), tiene como objetivo promover el desarrollo inclusivo y mutuamente beneficioso de la IA, y es considerado un proyecto emblemático dentro de la iniciativa de la “Ruta de la Seda Digital” en Nanning.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, visita Centro de Innovación en Inteligencia Artificial China–ASEAN en Guangxi. Foto: Thong Nhat - VNA

La primera fase del complejo entró en funcionamiento el 30 de junio de 2025, con una superficie total de aproximadamente 7,78 kilómetros cuadrados, de los cuales cerca de 19.000 metros cuadrados corresponden al área central.

La instalación busca fomentar la cooperación entre empresas chinas y los países del Sudeste Asiático en la aplicación de la IA en sectores como agricultura, salud, turismo, educación, finanzas y logística, además de impulsar la formación de talento especializado en este campo.

Hasta finales de 2025, se habían firmado 51 proyectos en China y otros 16 en países de la ASEAN en el marco de esta iniciativa. Se prevé que el Centro continúe expandiéndose mediante la apertura de nuevas filiales en distintas localidades de China y del Sudeste Asiático.

Cabe destacar que, el 26 de noviembre de 2025, Hanoi y Guangxi suscribieron un memorando de entendimiento para estudiar la creación de un Centro de Cooperación en Aplicaciones de IA entre Vietnam y China./.