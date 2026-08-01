Líder vietnamita sitúa la diplomacia al servicio del desarrollo como prioridad de la acción exterior del país

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, interviene en la cita. Foto: Thong Nhat – VNA

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, afirmó que la diplomacia al servicio del desarrollo debe convertirse en la prioridad central de la acción exterior del país, al intervenir en una reunión con los dirigentes del Ministerio de Relaciones Exteriores y los embajadores y jefes de las misiones diplomáticas vietnamitas en el extranjero, celebrada en el marco de la 33.ª Conferencia Diplomática.



Durante el encuentro, los jefes de las representaciones diplomáticas informaron que continúan aplicando de forma estricta la política exterior del Partido y del Estado, actuando con responsabilidad, iniciativa y creatividad para responder a un escenario internacional marcado por cambios rápidos y complejos.



Asimismo, reafirmaron su compromiso de fortalecer las relaciones de amistad y cooperación con los países socios, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos del país, entre ellos el crecimiento económico, la transición verde, la transformación digital y la renovación del modelo de desarrollo.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, interviene en la cita. Foto: Thong Nhat – VNA



En su intervención, To Lam destacó que la 33.ª Conferencia Diplomática se celebra en un momento decisivo, coincidiendo con el primer año de la implementación integral de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y con el proceso de aceleración de las reformas institucionales y del cambio del modelo de crecimiento económico. En este contexto, señaló que el lema de la conferencia representa un verdadero mandato de acción para la diplomacia vietnamita en la nueva etapa de desarrollo nacional.

El dirigente afirmó que Vietnam enfrenta importantes desafíos, pero también oportunidades que deben aprovecharse de manera proactiva.



Recordó que el país cuenta con la red más amplia de asociaciones estratégicas integrales y estratégicas de su historia, que abarca la mayoría de los principales centros económicos del mundo, además de participar en numerosos acuerdos de libre comercio de nueva generación. Sin embargo, subrayó que el principal desafío consiste ahora en transformar esas relaciones exteriores en recursos concretos para el desarrollo del país.



En ese sentido, instó a los jefes de las misiones diplomáticas a asumir que la diplomacia al servicio del desarrollo debe ser la prioridad central de su labor. Asimismo, les pidió reforzar la investigación estratégica, mantener un seguimiento permanente de la situación internacional y actuar con iniciativa y creatividad dentro del marco de las directrices del Partido y la legislación nacional.



El mandatario también exhortó a las representaciones diplomáticas a mejorar la capacidad de previsión y alerta temprana frente a posibles barreras comerciales, medidas de defensa comercial, estándares ambientales, reglas de origen y controles sobre la exportación de tecnologías.



Asimismo, destacó la importancia de fortalecer el trabajo con la comunidad vietnamita en el extranjero y la protección consular, considerando a los connacionales residentes fuera del país como una valiosa fuente de conocimiento, inversión y tecnología.



En este sentido, llamó a impulsar la creación de redes de expertos, científicos y empresarios vietnamitas en sectores tecnológicos estratégicos, así como a estrechar la coordinación con las instituciones nacionales para mejorar la protección de los ciudadanos vietnamitas en el exterior.



El secretario general y presidente también hizo hincapié en la necesidad de reforzar la seguridad política interna, la protección de los secretos de Estado, la seguridad del personal y de las sedes diplomáticas, al tiempo que insistió en fortalecer la labor política e ideológica y la lucha contra la corrupción, el despilfarro y otras prácticas negativas, en consonancia con las nuevas resoluciones y disposiciones del Partido.



Tras reconocer las dificultades que enfrentan los funcionarios destinados en el extranjero por la distancia con sus familias, To Lam expresó su reconocimiento por su dedicación y sacrificio. Además, informó de que ha encargado a los organismos competentes revisar las políticas de apoyo al personal diplomático, especialmente en los destinos más complejos, así como impulsar la modernización de las sedes diplomáticas y garantizar mejores condiciones de trabajo y seguridad.



Al concluir la reunión, el máximo dirigente expresó su deseo de que los jefes de las misiones diplomáticas regresen a sus respectivos destinos con una actitud más proactiva y decidida, estrechamente vinculada a las necesidades del desarrollo nacional. Subrayó que detrás de cada misión diplomática está un país inmerso en un profundo proceso de transformación y que cada logro obtenido en el exterior debe traducirse en nuevas oportunidades para los ciudadanos y las empresas vietnamitas.



En representación del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las misiones diplomáticas vietnamitas en el extranjero, el canciller Le Hoai Trung agradeció las orientaciones del secretario general y presidente To Lam, y reafirmó el compromiso de todo el sector diplomático de convertir esas directrices estratégicas en resultados concretos que contribuyan al desarrollo del país en esta nueva etapa./.