Líder vietnamita felicita a fuerzas de asesoramiento de Seguridad Pública Popular por su 80 aniversario

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, envió una carta de felicitación con motivo del 80.º aniversario del Día tradicional de las fuerzas de asesoramiento de la Seguridad Pública Popular (18 de abril de 1946 –2026).



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam. (Foto: VNA)

En su misiva, To Lam destacó que, a lo largo de 80 años de construcción y desarrollo, las fuerzas de asesoramiento de la Seguridad Pública Popular han crecido de manera constante, manteniendo una lealtad absoluta al Partido, a la Patria y al pueblo, promoviendo un alto sentido de responsabilidad y dedicación, y cumpliendo con excelencia todas las tareas asignadas.

El dirigente valoró que, gracias a las importantes contribuciones de esta fuerza, las directrices, políticas y leyes del Partido y del Estado en materia de seguridad y orden público se han perfeccionado, contribuyendo a salvaguardar firmemente los logros de la revolución, mantener la posición del país entre los líderes mundiales en términos de seguridad.

También contribuyen a la construcción de una sociedad ordenada, disciplinada, segura y saludable, y una fuerza de Seguridad Pública Popular revolucionaria, regular, de élite y moderna.

Los destacados logros y resultados de estas fuerzas han sido reconocidos por el Partido, el Estado, el Ministerio de Seguridad Pública y el pueblo, que les han otorgado numerosas distinciones de alto honor.

Según To Lam, todo el Partido, el pueblo y el Ejército están intensificando los esfuerzos para implementar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, con el objetivo de llevar al país hacia una nueva etapa de desarrollo. En este contexto, la labor de seguridad y orden público, junto con oportunidades favorables, también enfrenta numerosos desafíos y exigencias cada vez mayores.

Ante esta situación, subrayó la necesidad de que el trabajo de asesoramiento de la Seguridad Pública Popular continúe renovándose de manera enérgica, convirtiéndose verdaderamente en el “cerebro” del liderazgo y mando en todos los niveles.

Pidió seguir de cerca la situación para asesorar oportunamente en cuestiones estratégicas y tácticas, gestionar con eficacia los asuntos complejos emergentes, evitar cualquier pasividad o sorpresa estratégica, y transformar los desafíos en oportunidades para un desarrollo rápido y sostenible del país./.