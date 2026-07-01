Líder vietnamita exige avances concretos en la transformación digital

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pidió hoy que la implementación de la Resolución 57 deba pasar de la construcción de mecanismos a la generación de productos concretos y de la mera ejecución de tareas a la creación de valor.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)





El dirigente vietnamita dio tal orientación al presidir una conferencia del Buró Político para evaluar los primeros 18 meses de implementación de la Resolución 57-NQ/TW, orientada a impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



El encuentro se realizó de forma presencial y por videoconferencia con 3.662 puntos en todo el país y la participación de más de 568.000 delegados.



Durante su intervención, To Lam afirmó que, tras un año y medio de aplicación, la Resolución 57 ha generado avances positivos tanto en la percepción como en la acción dentro de todo el sistema político.



Destacó que el marco institucional, los mecanismos y las políticas públicas se han ido perfeccionando, mientras que diversos obstáculos han sido eliminados, sentando las bases para promover el desarrollo científico y tecnológico, la innovación y la transformación digital.



No obstante, el dirigente señaló que persisten importantes limitaciones en ámbitos como el marco regulatorio, la infraestructura, los recursos humanos, los datos, la ciberseguridad y la ejecución de los recursos financieros.



A su juicio, los resultados obtenidos aún no reflejan plenamente el nivel de compromiso ni los recursos movilizados, especialmente por la falta de productos concretos con un impacto visible en el crecimiento económico, la productividad y la competitividad nacional.



To Lam subrayó que la próxima etapa debe marcar un cambio de enfoque: pasar de la construcción de mecanismos a la generación de productos concretos y de la mera ejecución de tareas a la creación de valor.



En ese sentido, pidió profundizar la implementación de la Resolución 57 en estrecha articulación con la ejecución de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.



Según explicó, la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital deben consolidarse como los principales motores del nuevo modelo de crecimiento y como una condición indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo del país.