Líder vietnamita destaca papel de la comunidad connacional en Sri Lanka

Colombo (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por una delegación nacional de alto nivel, se reunió hoy en Colombo con funcionarios de las agencias de representación del país y la comunidad de coterráneos en Sri Lanka.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne la comunidad de coterráneos en Sri Lanka. (Foto: VNA)

Durante el encuentro, el dirigente informó sobre los destacados avances socioeconómicos de Vietnam y la reciente implementación de importantes orientaciones estratégicas nacionales.



To Lam elogió los esfuerzos de la Embajada de Vietnam en Sri Lanka, destacando el alto sentido de responsabilidad y la determinación demostrados en el cumplimiento de sus funciones.



Asimismo, señaló que, aunque la comunidad vietnamita en Sri Lanka es reducida, sus integrantes mantienen la solidaridad, se apoyan mutuamente y conservan un fuerte vínculo con la patria, además de preservar la identidad cultural nacional.



El líder vietnamita valoró especialmente los esfuerzos de los connacionales por mantener la cultura vietnamita, enseñar el idioma y transmitir las tradiciones e historia nacionales a las nuevas generaciones. Expresó su deseo de que la comunidad continúe promoviendo esos valores culturales, al tiempo que se integra plenamente y respeta las leyes del país anfitrión.



To Lam también instó a la Embajada a continuar desempeñando eficazmente sus tareas y a actuar de manera proactiva y creativa para impulsar la cooperación bilateral en todos los ámbitos, especialmente tras el establecimiento de la Asociación Integral entre ambos países. Durante el encuentro, el dirigente informó sobre los destacados avances socioeconómicos de Vietnam y la reciente implementación de importantes orientaciones estratégicas nacionales.To Lam elogió los esfuerzos de la Embajada de Vietnam en Sri Lanka, destacando el alto sentido de responsabilidad y la determinación demostrados en el cumplimiento de sus funciones.Asimismo, señaló que, aunque la comunidad vietnamita en Sri Lanka es reducida, sus integrantes mantienen la solidaridad, se apoyan mutuamente y conservan un fuerte vínculo con la patria, además de preservar la identidad cultural nacional.El líder vietnamita valoró especialmente los esfuerzos de los connacionales por mantener la cultura vietnamita, enseñar el idioma y transmitir las tradiciones e historia nacionales a las nuevas generaciones. Expresó su deseo de que la comunidad continúe promoviendo esos valores culturales, al tiempo que se integra plenamente y respeta las leyes del país anfitrión.To Lam también instó a la Embajada a continuar desempeñando eficazmente sus tareas y a actuar de manera proactiva y creativa para impulsar la cooperación bilateral en todos los ámbitos, especialmente tras el establecimiento de la Asociación Integral entre ambos países.

Según afirmó, la representación diplomática debe contribuir activamente al objetivo de elevar el comercio bilateral a mil millones de dólares para 2030, además de coordinar estrechamente con ministerios, localidades vietnamitas y autoridades esrilanquesas para facilitar las inversiones y actividades comerciales de las empresas vietnamitas en Sri Lanka.

El dirigente subrayó además que la Embajada debe seguir sirviendo de puente entre ambas naciones mediante el fortalecimiento de los intercambios culturales, religiosos y pueblo a pueblo, así como de la cooperación descentralizada.



También pidió prestar mayor atención a la vida espiritual de la comunidad vietnamita y reforzar las labores de protección consular para garantizar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.



Por su parte, la embajadora de Vietnam en Sri Lanka, Trinh Thi Tam, afirmó que la visita de To Lam posee una importancia estratégica, especialmente en el contexto del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y de los esfuerzos conjuntos por fortalecer la cooperación bilateral.



La diplomática destacó además la solidaridad y cohesión de la comunidad vietnamita en Sri Lanka, señalando que los connacionales mantienen un profundo apego a su patria y participan activamente en actividades comunitarias, manteniendo siempre la confianza en el liderazgo del Partido y el Estado vietnamitas./.



