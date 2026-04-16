Líder vietnamita continúa visita a China con agenda centrada en cooperación ferroviaria

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, junto con su esposa y una delegación de alto nivel, parte de Beijing hacia la ciudad de Nanning. Foto: Thong Nhat - VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, junto con su esposa y una delegación de alto nivel, partió hoy de Beijing hacia la ciudad de Nanning, en la región autónoma Zhuang de Guangxi, para continuar su visita de Estado a China, tras concluir sus actividades en esta capital.



La comitiva se trasladó en tren de alta velocidad y, durante el trayecto, dirigentes del sector ferroviario chino informaron al líder vietnamita sobre el desarrollo del sistema ferroviario del país. Según los datos presentados, hasta principios de 2026, la red ferroviaria en operación de China alcanza los 165.000 kilómetros, de los cuales aproximadamente 54.000 kilómetros corresponden a líneas de alta velocidad, situándose como la más extensa del mundo y representando más del 70% de la red global de este tipo.



To Lam expresó su impresión por el rápido desarrollo del sistema ferroviario de alta velocidad de China, no solo por su extensión, sino también por su amplio uso, y destacó que se prevé que continúe expandiéndose en el futuro cercano.



En este contexto, manifestó su deseo de que ambos países refuercen la cooperación en conectividad de transporte, incluido el sector ferroviario, en favor del crecimiento verde y el desarrollo nacional.



Al subrayar la importancia de la cooperación con China en el ámbito ferroviario de alta velocidad, el dirigente vietnamita instó a las autoridades y empresas del sector en China a compartir experiencias, apoyar y participar en la construcción y transferencia tecnológica de proyectos ferroviarios clave en Vietnam.



Recientemente, durante una inspección sobre la implementación de la cooperación y conectividad ferroviaria entre Vietnam y China en la provincia norteña de Lang Son, To Lam afirmó que la colaboración bilateral en este ámbito constituye tanto una necesidad como una oportunidad.



De concretarse de manera eficaz, esta cooperación contribuirá a reducir los costos logísticos y los tiempos de transporte, impulsar el comercio y el desarrollo económico en las zonas fronterizas, mejorar la capacidad de despacho aduanero y aliviar la congestión en los pasos terrestres.



Asimismo, permitirá conectar a Vietnam con la red ferroviaria euroasiática, diversificar las rutas internacionales de transporte, fortalecer los vínculos económicos regionales, especialmente en el norte del país, y elevar la posición de Vietnam en la cadena de suministro asiática./.