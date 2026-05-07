Líder vietnamita continúa su agenda de trabajo en India

Mumbai, India (VNA)- En el marco de su visita de Estado a la India, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, recibió hoy al gobernador del estado de Maharashtra, Jishnu Dev Varma.

El secretario general del Paryido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el gobernador del estado de Maharashtra, Jishnu Dev Varma. (Foto: VNA)

Jishnu Dev Varma dio una cálida bienvenida a To Lam y a la delegación vietnamita de alto nivel, y expresó su honor por recibir al máximo dirigente vietnamita en Mumbai, capital del estado de Maharashtra, así como en la Residencia del Gobernador, lugar visitado anteriormente por el Presidente Ho Chi Minh durante su viaje a la India en 1958.

El gobernador compartió información sobre el potencial y las fortalezas del estado de Maharashtra y de la ciudad de Mumbai, y manifestó su deseo de fortalecer la cooperación con Vietnam en sectores con amplias posibilidades de complementariedad, como finanzas, tecnología de la información, logística, desarrollo de infraestructura, ciudades inteligentes, cultura, cine y turismo, incluido el turismo espiritual.

Por su parte, To Lam expresó su satisfacción por visitar el estado de Maharashtra y la ciudad de Mumbai, considerado el “corazón” económico dinámico de la India y del sur de Asia, así como la capital cinematográfica cuyas películas son apreciadas por el pueblo vietnamita.

Subrayó que las relaciones entre Vietnam e India se sustentan en una sólida amistad tradicional y un alto nivel de confianza política, y afirmó que esta visita busca generar un nuevo impulso para promover la cooperación, especialmente en economía, finanzas e inversiones.

Al compartir los resultados alcanzados en el Foro Empresarial Vietnam-India, donde se firmaron numerosos acuerdos de cooperación, To Lam expresó su esperanza de que estos compromisos se conviertan en un motor para fortalecer la cooperación económica, comercial y de inversión entre ambas partes.

Celebró además el establecimiento del acuerdo de hermanamiento entre Ciudad Ho Chi Minh y Mumbai, considerado el primer acuerdo de este tipo y una base importante para impulsar la cooperación y la conectividad entre las localidades de ambos países.

En esta ocasión, ambas partes coincidieron en que las economías de Vietnam e India poseen un enorme potencial y un alto grado de complementariedad, por lo que aún existen amplias oportunidades para ampliar la cooperación bilateral.

To Lam propuso al gobernador de Maharashtra promover una mayor conectividad entre Mumbai y ciudades vietnamitas como Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi y otras localidades del país.

El gobernador de Maharashtra manifestó su acuerdo con las orientaciones planteadas por el líder vietnamita y afirmó que impulsará activamente a las agencias y empresas del estado a fortalecer la cooperación con socios vietnamitas, contribuyendo así a profundizar la asociación estratégica integral reforzada entre Vietnam e India en el futuro./.