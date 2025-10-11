Líder vietnamita concluye con éxito su visita de Estado a Corea del Norte

Pyongyang (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y la delegación de alto nivel del país regresaron esta mañana a Hanoi, concluyendo con éxito su visita de Estado a Corea del Norte y asistencia al 80.º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el secretario general del Partido del Trabajo de Corea y presidente de la Comisión de Asuntos Estatales del país anfitrión, Kim Jong Un, con los niños en la ceremonia de bienvenida. (Fuente: VNA)

Durante su estancia, del 9 al 11 de octubre, To Lam sostuvo una reunión con el secretario general del Partido del Trabajo de Corea y presidente de la Comisión de Asuntos Estatales del país anfitrión, Kim Jong Un.

Los dos líderes intercambiaron opiniones sobre la situación interna de sus países, las relaciones entre Vietnam y Corea del Norte, así como asuntos regionales e internacionales de interés común.

Recordaron con aprecio la histórica amistad entre ambos partidos y naciones, forjada por el Presidente Ho Chi Minh y el Presidente Kim Il Sung, y cultivada por generaciones de líderes de las dos partes y reafirmaron su compromiso de preservarla y fortalecerla.

Ambas partes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones de alto nivel y los niveles a través de los canales del Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional, así como promover la cooperación local para reforzar la confianza política y el entendimiento mutuo.

Asimismo, manifestaron su disposición a explorar nuevas áreas de colaboración y a mantener mecanismos de diálogo eficaces.

To Lam expresó el deseo de ampliar la cooperación en ámbitos con gran potencial, como cultura, deporte, turismo, educación, sanidad y comunicación, incluyendo programas conjuntos para difundir la cultura y la imagen de cada país.

Kim Jong Un valoró positivamente estas propuestas y afirmó que Corea del Norte está dispuesta a fortalecer la cooperación con Vietnam en la construcción del Partido y el desarrollo nacional.

Los dos dirigentes también trataron sobre la situación regional e internacional y coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales como las Naciones Unidas y el Foro Regional de la ASEAN.

La visita de Estado del secretario general To Lam representa un hito importante que contribuye a profundizar la cooperación bilateral entre ambos países, respondiendo a los deseos de sus pueblos y promoviendo la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y en el mundo./.