Noticieros
Líder vietnamita concluye con éxito su visita de Estado a Corea del Norte
Durante su estancia, del 9 al 11 de octubre, To Lam sostuvo una reunión con el secretario general del Partido del Trabajo de Corea y presidente de la Comisión de Asuntos Estatales del país anfitrión, Kim Jong Un.
Los dos líderes intercambiaron opiniones sobre la situación interna de sus países, las relaciones entre Vietnam y Corea del Norte, así como asuntos regionales e internacionales de interés común.
Recordaron con aprecio la histórica amistad entre ambos partidos y naciones, forjada por el Presidente Ho Chi Minh y el Presidente Kim Il Sung, y cultivada por generaciones de líderes de las dos partes y reafirmaron su compromiso de preservarla y fortalecerla.
Ambas partes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones de alto nivel y los niveles a través de los canales del Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional, así como promover la cooperación local para reforzar la confianza política y el entendimiento mutuo.
Asimismo, manifestaron su disposición a explorar nuevas áreas de colaboración y a mantener mecanismos de diálogo eficaces.
To Lam expresó el deseo de ampliar la cooperación en ámbitos con gran potencial, como cultura, deporte, turismo, educación, sanidad y comunicación, incluyendo programas conjuntos para difundir la cultura y la imagen de cada país.
Kim Jong Un valoró positivamente estas propuestas y afirmó que Corea del Norte está dispuesta a fortalecer la cooperación con Vietnam en la construcción del Partido y el desarrollo nacional.
Los dos dirigentes también trataron sobre la situación regional e internacional y coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales como las Naciones Unidas y el Foro Regional de la ASEAN.
La visita de Estado del secretario general To Lam representa un hito importante que contribuye a profundizar la cooperación bilateral entre ambos países, respondiendo a los deseos de sus pueblos y promoviendo la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y en el mundo./.