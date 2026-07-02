Líder vietnamita asiste al acto conmemorativo por 50 años de rebautizo de Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió hoy en el acto conmemorativo por el 50.º aniversario de que la antigua Saigón-Gia Dinh adoptó el nombre de Ciudad Ho Chi Minh (2 de julio de 1976 – 2026).

Una representación artística en la ceremonia para conmemorar el 50 aniversario de la designación oficial de la ciudad de Saigón-Gia Dinh en honor al Presidente Ho Chi Minh. (Foto: VNA)





En sus palabras, To Lam destacó que la conmemoración constituye un acontecimiento político, histórico y cultural de especial relevancia, una ocasión para recordar la inmensa contribución del Presidente Ho Chi Minh y rendir homenaje a las generaciones de revolucionarios, héroes y mártires, Madres Heroínas de Vietnam, así como a los compatriotas y combatientes que entregaron su esfuerzo y sacrificio por la independencia, la libertad de la patria y el desarrollo de la ciudad que lleva el nombre del líder vietnamita.



To Lam afirmó que, tras medio siglo de desarrollo, Ciudad Ho Chi Minh ha alcanzado importantes logros en todos los ámbitos, transformándose de una urbe profundamente afectada por la guerra en el principal motor económico del país.



Tras la reciente reorganización administrativa, la ciudad dispone ahora de un espacio de desarrollo más amplio y reúne ventajas estratégicas en áreas como el desarrollo urbano, las finanzas, el comercio, la industria, la tecnología, la logística, la economía marítima, la innovación y los recursos humanos altamente cualificados.



Debemos convertir Ciudad Ho Chi Minh en una megaciudad estratégica, policéntrica y con una elevada competitividad a escala regional e internacional, enfatizó.

Para alcanzar esa meta, el secretario general y presidente subrayó la necesidad de renovar el pensamiento, las instituciones, la gobernanza y los mecanismos de implementación. Insistió en que las políticas cuya viabilidad ya está demostrada deben ponerse en práctica de inmediato, definiendo claramente las responsabilidades de cada nivel de gobierno y de cada funcionario, para evitar que decisiones acertadas se retrasen en su aplicación.



Asimismo, instó a la ciudad a seguir fortaleciendo el Comité del Partido y el sistema político, consolidando un equipo de cuadros con capacidad, responsabilidad y firmeza política, reforzando la lucha contra la corrupción, el despilfarro y las conductas negativas, al tiempo que se protege a los funcionarios que actúan con iniciativa e innovación en beneficio del interés general.



To Lam también exhortó a aprovechar plenamente los mecanismos y políticas específicas de la ciudad, situándola a la vanguardia de la reforma administrativa, la gobernanza digital, la interoperabilidad de datos y la prestación de servicios públicos.



Pidió impulsar propuestas de mecanismos innovadores para el desarrollo de una ciudad especial, un centro financiero internacional, la innovación, la transformación digital, la transición ecológica y la atracción de talento.



El dirigente subrayó igualmente la necesidad de planificar el desarrollo urbano con criterios de modernidad, sostenibilidad e inteligencia, fortaleciendo la conectividad regional y priorizando la inversión en transporte público, ferrocarriles urbanos, puertos marítimos, logística, infraestructura digital y energética, además de los sectores de salud, educación, cultura y obras de prevención de inundaciones.

Al mismo tiempo, señaló que la ciudad debe renovar su modelo de crecimiento, situando la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la economía verde, la economía circular y la economía de los datos como principales motores de desarrollo.



También abogó por fortalecer el centro financiero internacional, la industria de alta tecnología, la logística, la economía marítima, el turismo, la salud, la educación y las industrias culturales, creando condiciones favorables para el desarrollo de las empresas privadas, los emprendimientos y las nuevas generaciones de emprendedores.



To Lam enfatizó que el objetivo supremo del desarrollo es mejorar la calidad de vida de la población y convertir a Ciudad Ho Chi Minh en un dinámico centro de integración internacional, garantizando al mismo tiempo la defensa nacional, la seguridad y el orden público.



Al recordar las palabras del Presidente Ho Chi Minh “El Sur siempre está en mi corazón”, expresó su confianza en que la ciudad continuará alimentando grandes aspiraciones y escribiendo una nueva etapa de desarrollo para consolidarse como una urbe moderna, civilizada y solidaria, a la altura de la confianza y las expectativas del pueblo vietnamita.



Antes de la ceremonia, To Lam, junto con dirigentes y exdirigentes del Partido, el Estado y el Frente de la Patria, así como autoridades de Ciudad Ho Chi Minh, depositó una ofrenda floral en homenaje al Presidente Ho Chi Minh en el Parque Monumento al Presidente Ho Chi Minh./.