Líder partidista y su esposa parten rumbo a Laos para una visita de Estado

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y su esposa Ngo Phuong Ly, junto con una delegación de alto nivel, partieron hoy de Hanoi para realizar una visita de Estado a Laos del 1 al 2 de diciembre.

El secretario general del Partido Comunista, To Lam, y su esposa parten de Hanoi el 1 de diciembre para una visita de Estado a Laos. (Foto: VNA)



En el país vecino, el líder partidista participará en la ceremonia conmemorativa del 50.º aniversario del Día Nacional de Laos y copresidirá el Encuentro de Alto Nivel entre el PCV y el Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL).



La visita se realiza por invitación del secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y su esposa.



To Lam está acompañado por los miembros del Buró Político: Pham Minh Chinh, primer ministro; Tran Cam Tu, integrante permanente del Secretariado del Comité Central del PCV; Le Minh Hung, secretario del CC del PCV y jefe de su Comisión de Organización; Bui Thi Minh Hoai, secretaria del CC del PCV y presidenta del Frente de la Patria de Vietnam; Nguyen Xuan Thang, director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y presidente del Consejo Teórico Central; general Phan Van Giang, ministro de Defensa; y general Lương Tam Quang, titular de Seguridad Pública; entre otros altos funcionarios.



Esta es una de las actividades diplomáticas de especial importancia de Vietnam en 2025 y también la primera visita de Estado a Laos del secretario general To Lam en su actual cargo.



La visita tiene lugar en un momento sumamente significativo, cuando Laos celebra el 50.º aniversario de su Día Nacional (2 de diciembre) y en la etapa previa a los congresos de ambos Partidos que se celebrarán en 2026 para establecer las orientaciones estratégicas de desarrollo de cada país.



La visita continúa reafirmando la determinación de los líderes de ambos Partidos y Estados de mantener una atención especial a la herencia y promoción de la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral bilateral, impulsándolas conforme a las exigencias, la visión y los intereses estratégicos de los dos países en la nueva etapa./.