Líder partidista y presidente de Laos rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh

El secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del país, Thongloun Sisoulith, rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo (Fuente: VNA)

El secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del país, Thongloun Sisoulith, acompañado de su esposa y una delegación de alto nivel del Partido y el Estado de Laos, rindió hoy homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo.



El líder laosiano colocó una ofrenda floral en recuerdo al Presidente Ho Chi Minh, héroe nacional de la independencia y destacado líder de Vietnam.



Entre los legados del Presidente Ho Chi Minh, se consideran como ejemplos más representativos y conmovedores su pensamiento sobre la solidaridad internacional, especialmente la relación de amistad y cooperación entre Vietnam y Laos. El propio líder vietnamita fue quien cimentó las bases sólidas de esta relación especial.

Posteriormente, Thongloun Sisoulith y su delegación depositaron flores en el Monumento a los Héroes y Mártires.



Con anterioridad, el 26 de enero, el líder laosiano mantuvo conversaciones con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam; se reunió con el presidente Luong Cuong; el primer ministro, Pham Minh Chinh; y el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.



Esta visita de Estado del Secretario General y Presidente de Laos a Vietnam, la primera después del exitoso congreso de su Partido, marca un hito histórico y refleja el profundo aprecio de Vientián por las relaciones con el país vecino. Este gesto subraya el compromiso de ambas naciones en preservar y fortalecer la relación especial de amistad y cooperación integral, consolidando aún más la estrategia de colaboración./.