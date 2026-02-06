Líder partidista vietnamita se reúne con Samdech Techo Hun Sen en Camboya

Phnom Penh (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, se reunió hoy con Samdech Techo Hun Sen en Phnom Penh, tras la ceremonia oficial de bienvenida al líder partidista vietnamita celebrada en el Palacio Real.

El secretario general To Lam se reunió hoy con Samdech Techo Hun Sen en Phnom Penh (Fuente: VNA)

En la reunión, Samdech Techo Hun Sen dio una cálida bienvenida al líder partidista y a la delegación vietnamita de alto rango en su visita de Estado a Camboya, que se celebra poco después del XIV Congreso Nacional del PCV. Destacó que la visita subrayó la importancia que el PCV y los dirigentes vietnamitas otorgan a la buena vecindad, la amistad tradicional, la cooperación integral y la sostenibilidad a largo plazo entre ambos países.

Samdech Techo Hun Sen felicitó a Vietnam por el éxito del XIV Congreso y al secretario general To Lam por su reelección, expresando su confianza en que, bajo el liderazgo del PCV, el pueblo vietnamita seguirá alcanzando importantes logros y cumpliendo los objetivos del Partido, contribuyendo al desarrollo regional y global.

Tras elogiar el progreso socioeconómico de Vietnam, expresó su esperanza de que ambas partes abran aún más sus mercados para profundizar los vínculos económicos.

Por su parte, To Lam aplaudió los importantes logros del pueblo camboyano en los últimos años y mostró su confianza en que, bajo el sabio reinado del Rey Norodom Sihamoni, el liderazgo del Senado, la Asamblea Nacional y el Gobierno, y la unidad de su pueblo, Camboya continuará desarrollándose con fuerza, mejorando su nivel de vida y construyendo con éxito una nación pacífica, armoniosa y cooperativa con un desarrollo sostenible.

Al informar a Samdech Techo Hun Sen sobre la situación de Vietnam y el XIV Congreso Nacional del PCV, el secretario general del PCV señaló que los logros de Vietnam han contado con el apoyo de socios internacionales, especialmente de países vecinos como Camboya.

Manifestó su gratitud por el constante apoyo del difunto Rey Norodom Sihanouk, la reina madre Norodom Monineath Sihanouk, el rey Norodom Sihamoni y el pueblo camboyano durante la lucha de Vietnam por la independencia y la causa actual de la construcción y defensa nacional.

En esta ocasión, ambas partes también se informaron mutuamente sobre sus objetivos y orientaciones de desarrollo, con el fin de fortalecer la coordinación y el desarrollo conjunto entre ambas naciones, así como entre Vietnam, Camboya y Laos.

El mismo día, el dirigente partidista vietnamita visitó a la reina madre Norodom Monineath Sihanouk en el Palacio Real.

Después de demostrar su honor por regresar a Camboya por invitación del Rey Norodom Sihamoni, el líder agradeció sinceramente a la reina madre la recepción y le deseó buena salud y que continúe contribuyendo significativamente al próspero desarrollo de Camboya, así como a la amistad entre ambos pueblos.

Manifestó su profunda impresión por los logros alcanzados por el pueblo camboyano en los últimos años, afirmando que, para el pueblo vietnamita, la imagen del difunto rey Norodom Sihanouk, la reina madre Norodom Monineath Sihanouk y el rey Norodom Sihamoni siempre ha sido un noble símbolo de la amistad entre Vietnam y Camboya.

En nombre del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas, agradeció sinceramente a la familia real y al pueblo camboyanos sus valiosos sentimientos y el valioso apoyo brindado a Vietnam tanto en el pasado como en la actualidad.

Al informar a la reina madre sobre el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV, el To Lam afirmó que Vietnam se mantiene firme en su objetivo de un desarrollo rápido, sostenible, independiente y autosuficiente, acompañado de una integración internacional intensa, amplia y efectiva.

En la cita, ambas partes recordaron los casi 60 años de historia de las relaciones bilaterales y acordaron seguir profundizando la buena vecindad, la amistad tradicional, la cooperación integral y la sostenibilidad a largo plazo en beneficio de ambos pueblos y en aras de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.

El líder del PCV invitó respetuosamente a la reina madre y al rey Norodom Sihamoni a visitar Vietnam en el momento que les convenga./.